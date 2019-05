UGT afirma que "no se presta al juego electoral del Gobierno de La Rioja a dos días de las elecciones"

Publicado 24/05/2019 12:39:13 CET

LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) de La Rioja "no se presta al juego electoral del Gobierno de La Rioja a dos días de las elecciones", ha señalado el sindicato en un comunicado.

"Tras la convocatoria in extremis de la mesa general de negociación y de la mesa sectorial de Educación", convocadas para el día de hoy por el Ejecutivo, UGT "ha decidido no acudir a la Mesa General por considerar que no se dan las condiciones necesarias para poder llevar a cabo los temas incluidos en el orden del día".

UGT "no entiende cómo se ha tenido que esperar hasta el último día de legislatura para intentar cerrar temas como la orden de carrera profesional de los docentes, el destino de los fondos adicionales o el acuerdo de derechos sindicales". Asuntos que desde UGT "hemos estado exigiendo desde hace meses sin que el Gobierno nos escuchase".

Desde el sindicato han indicado que entienden que estas convocatorias "solo pueden deberse al nerviosismo del actual equipo de Gobierno ante la cita electoral del próximo domingo". "No podemos comprender que el Gobierno de La Rioja que, en los últimos cuatro años ha sido el mayor defensor del cumplimiento de las leyes, a dos días de las elecciones comprometa en la mesa de negociación 3 millones de euros, correspondientes a los fondos de 2018, 2019 y 2020, que están supeditados a que en cada ejercicio se cumpla con la regla de gasto, el objetivo de déficit y la estabilidad presupuestaria".

Del mismo, "no comprendemos que se haya esperado al último día para intentar aprobar en la mesa sectorial de Educación la orden de carrera profesional para que el personal docente pueda cobrar los importes que están pendientes, correspondientes a los años 2018 y 2019, cuando en la Administración General de la Comunidad Autónoma lleva aprobada desde hace casi tres meses".

"No entendemos cómo el resto de organizaciones sindicales se han prestado a este juego electoral del partido en el Gobierno". UGT, con su ausencia en la mesa de negociación, "se niega a prestarse a este juego electoral y a que este Gobierno o cualquier otro que pueda surgir a partir del domingo pueda pensar que se pueda utilizar a los empleados públicos y se puede comprar su voto con dinero".