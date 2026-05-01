UGT critica que La Rioja lidera la tasa de abandono escolar en España, con un 18,6%, y exige "medidas urgentes"

Archivo - En imagen de archivo, estudiantes de Bachillerato durante unas pruebas. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja ha alertado de "la grave situación que reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2026, que sitúan a La Rioja con una tasa de abandono escolar temprano del 18,6%, la más alta del país".

Como subraya el sindicato en una nota, "el abandono escolar temprano hace referencia al porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que no han alcanzado una titulación de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) o FP básica y que no siguen ningún tipo de formación".

"Hoy en día, quedarse solo con la educación obligatoria o sin titulación supone una clara desventaja social y laboral", apuntan desde UGT, que critca que "esta cifra confirma una tendencia negativa muy preocupante, con un aumento de más de 3 puntos en el último año y de casi 9 puntos en los últimos tres años, según datos del INE".

Por ello, exigen a la Consejería de Educación "medidas urgentes para frenar este deterioro", porque "que la comunidad encabece el abandono escolar en España con un dato que consideramos sangrante, especialmente al compararlo con territorios vecinos como Navarra (6,1%) y País Vasco (6,4%)".

Los datos, argumentan, "muestran una subida exponencial si se comparan con 2023, cuando La Rioja registraba un 9,7% y era un referente nacional". En apenas tres años, "la tasa prácticamente se ha duplicado hasta el 18,6%, lo que evidencia, a nuestro juicio, un colapso del sistema educativo riojano".

Desde UGT Servicios Públicos La Rioja "instamos a la Consejería a tomar medidas urgentes para paliar esta situación; reclamamos una bajada de ratios en las aulas que permita mejorar la atención personalizada del alumnado; exigimos la reducción de horas lectivas del profesorado para reforzar la acción tutorial con familias y estudiantes, así como para facilitar una formación específica que permita afrontar este problema con herramientas adecuadas".

Del mismo modo, "reclamamos un aumento de plantillas que permita reforzar apoyos y desdobles; consideramos imprescindible fortalecer la función tutorial y ampliar los equipos de orientación mediante el incremento de orientadores, profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL), así como profesionales de Servicios a la Comunidad e Intervención Sociocomunitaria".

Además, desde UGT "apostamos por medidas de flexibilidad académica que permitan adaptar el sistema educativo a diferentes ritmos de aprendizaje; defendemos el impulso de programas de refuerzo que eviten la desmotivación crónica y apostamos por la Formación Profesional Básica como una alternativa real de éxito".

Desde UGT "denunciamos también que la política educativa del Gobierno de La Rioja no está cuidando a un segmento clave del profesorado, como es el de Formación Profesional, que continúan sin complemento salarial; y además, criticamos la falta de desarrollo de la FP en centros públicos donde su implantación sigue bloqueada, como los centros integrados de Calahorra y Lardero, que continúan en vía muerta".

UGT vuelve a incidir "en la necesidad de reducir ratios como una medida clave y urgente, consideramos que, sin una intervención decidida, la tendencia seguirá empeorando y se consolidará una brecha educativa que hipotecará el futuro de toda una generación".

Desde UGT "insistimos en que todas estas medidas que proponemos permiten actuar en fases tempranas y abordar el absentismo antes de que derive en abandono".

"La educación es el verdadero ascensor social. Si ese ascensor se desploma, las consecuencias son muy graves para la sociedad. Estos datos demuestran que el edificio del sistema educativo riojano presenta fallos estructurales, y así lo reflejan los datos objetivos", finalizan desde el sindicato.