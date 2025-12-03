UGT dice que la justicia obliga al Ayuntamiento de Logroño a "corregir años de incumplimientos" en Bomberos municipales

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha destacado este miércoles que "el colectivo de bomberos del Ayuntamiento de Logroño ha logrado una sentencia en el sJuzgado de lo Contencioso-Administrativo que reconoce múltiples irregularidades históricas en el Servicio de Extinción y Salvamento del Ayuntamiento de Logroño".

En un comunicado, señalan que "el fallo estima la totalidad de las demandas planteadas por el colectivo y frena la imposición unilateral de calendarios, jornadas y criterios organizativos que venían afectando al día a día de los bomberos".

Además, añaden que "el juzgado declara la nulidad de decisiones que vulneraban derechos elementales del personal y obliga a realizar cambios estructurales largamente aplazados".

"Esta sentencia llega tras años de trabajo sindical continuado en el parque de bomberos, un esfuerzo en el que ha sido especialmente determinante la labor de los delegados bomberos de UGT, cuya implicación, constancia y capacidad de organizar al colectivo los han convertido en un referente interno", dicen desde el sindicato.

UGT recuerda que "ya denunció en numerosas ocasiones la situación del Parque de Bomberos de Logroño" y que, "en otros comunicados, UGT ya advirtió de la falta de personal, con 62 bomberos realizando funciones previstas para cerca de 90, la denegación de vacaciones y permisos y la existencia de un calendario obsoleto".

Añade que "también alertó de la paralización de los procesos selectivos, de la escasez de formación técnica, del deterioro del material y de la utilización insuficiente de los fondos procedentes de UNESPA destinados legalmente a equipamiento del servicio".

"Estas denuncias, reiteradas durante meses, ya apuntaban a muchas de las irregularidades que ahora han quedado reconocidas en la sentencia judicial", aseguran desde UGT.

Así, explican que "el fallo judicial obliga al Ayuntamiento a convocar los procesos selectivos correspondientes a todas las plazas incluidas en Ofertas de Empleo Públicas aprobadas y pendientes de ejecutar; anular la imposición de calendarios y jornadas; garantizar vacaciones, permisos y licencias en igualdad con el resto del personal municipal; destinar los fondos de UNESPA a reforzar el servicio y adquirir los medios necesarios; elaborar el Plan de Parque; aprobar un Reglamento Interno de Guardias Localizadas; y cumplir estrictamente los descansos mínimos, límites de jornada, trabajo nocturno y demás condiciones recogidas en la legislación vigente".

La resolución "marca un antes y un después en el funcionamiento del servicio", y desde UGT Servicios Públicos afirman que "seguiremos defendiendo los derechos de todos los empleados públicos municipales ante muchas de las injusticias que padecen desde hace años".