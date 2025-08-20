UGT dice que trabajadoras centro de Salud de Albelda sufrieron temperaturas por encima de 35 grados en la ola de calor

LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja ha afirmado que el personal de cocina del Centro de Salud Mental de Albelda se vio obligado a trabajar en condiciones térmicas insoportables durante los días 15, 16 y 17 de agosto. Las temperaturas superaron los 35 grados en plena ola de calor, "llegando a provocar mareos en una trabajadora, lo que obligó a comprobar y constatar la gravedad de la situación".

UGT recuerda que "esta problemática no se limita a la cocina". A las altas temperaturas sufridas en la plonge y el túnel de lavado "se añaden las continuas quejas en la zona de larga estancia, donde el sistema de climatización tampoco funciona". Además, en la segunda planta, en el área de Gerontopsiquiatría, "la deficiente instalación del aire acondicionado provoca filtraciones que acaban desplomando el techo de pladur".

El pasado 25 de junio, UGT ya calificó de "indigno el abandono que sufre el centro y reclamó medidas inmediatas para proteger la salud de la plantilla". Fruto de las denuncias de las trabajadoras, la Inspección de Trabajo citó el 27 de julio a los delegados de prevención, reunión a la que únicamente acudió UGT junto con el servicio de prevención del hospital. La inspectora "emitió una diligencia clara instando al SERIS a actuar con la máxima urgencia". A pesar de ello, UGT constata que "siguen las mismas condiciones: calor insoportable y riesgos evidentes para la salud laboral".

Conviene subrayar que el Real Decreto 486/1997 establece que la temperatura en los lugares de trabajo cerrados "debe mantenerse entre 17 y 27 grados". Asimismo, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las Administraciones a garantizar la seguridad y la salud de su personal. Para UGT, "el incumplimiento de esta normativa es flagrante y supone exponer a las trabajadoras a golpes de calor, mareos, agotamiento e incluso desenlaces fatales".

Desde UGT insistimos en que "no se puede permitir que un centro sanitario funcione como si fuera una cámara de calor". Resulta "intolerable" que las profesionales que sostienen la atención pública "se vean obligadas a trabajar en condiciones indignas, poniendo en riesgo su salud por la inacción del Gobierno de La Rioja y de la Consejería de Salud". UGT "exige de manera inmediata la reparación integral y definitiva del sistema de climatización del Centro de Salud Mental de Albelda, así como la puesta en marcha de una planificación preventiva eficaz y permanente".