UGT exige una investigación exhaustiva y rápida del accidente laboral que se ha cobrado la vida de dos personas

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión General de Trabajadores de La Rioja se ha concentrado esta mañana con motivo del accidente laboral ocurrido ayer por la tarde en una nave industrial de la empresa Nidec-Arisa, en el que fallecieron dos trabajadores. El sindicato ha querido mostrar su pesar por este trágico hecho y trasladar sus condolencias a los familiares, compañeros y amistades de los fallecidos.

El secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT de La Rioja, Carlos San Martín, ha recordado que este accidente "pone de manifiesto una vez más la situación en la que se encuentra la prevención y la salud de los trabajadores no solo en La Rioja, sino en España, porque el año pasado murieron 700 personas realizando sus actividades profesionales".

San Martín ha exigido que "se depuren responsabilidades. Los accidentes son un cúmulo de circunstancias que terminan dramáticamente, como ayer". Ha recordado que "en La Rioja ya llevamos cuatro fallecidos en accidente laboral este año, los mismos que en todo el 2019".

De este modo, ha insistido en que la Administración "ponga los medios y exija el cumplimiento de manera contundente de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a diario, que esté siempre presente y no se permitan los más mínimos incumplimientos. Al final, el responsable de la prevención es el empresario. En caso de incumplimiento, las Administraciones deben se beligerantes con las sanciones".

El responsable sindical también ha recordado que "cuando se termina la investigación no nos informan, no se publican los fallos, no informan de las medidas que se van a tomar para corregir las situaciones de peligro".

Así, UGT recalca su preocupación por la siniestralidad laboral en La Rioja, y urge a tomar las medidas necesarias para "frenar esta lacra".