UGT-FICA se concentra por el trabajador fallecido en Albelda y pide "mas recursos" en prevención "no solo en Logroño" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes del sindicato UGT, a convocatoria de la Federación de Industria, Construcción y Agro FICA, se han concentrado este mediodía por el trabajador fallecido el pasado viernes en accidente laboral, ocurrido en la localidad de Albelda de Iregua.

El suceso, en el que falleció un trabajador de 43 años, ocurrió poco antes del mediodía del pasado viernes, cuando la víctima se encontraba realizando labores en una finca situada en el entorno del polígono industrial 'El Juncal', en la localidad riojana de Albelda de Iregua.

El electricista autónomo, de nacionalidad española, habría sufrido una descarga eléctrica de un cable de alta tensión, lo que le habría provocado una parada cardiorrespiratoria que, finalmente, la ocasionó la muerte.

Encabezados por una pancarta en la que se podía leer 'Sin vida no hay salario', los concentrados -entre ellos, el secretario general del sindicato en la comunidad, Jesús Izquierdo- han secundado un minuto de silencio tras escuchar al secretario de Organización de UGT-FICA La Rioja, Rubén Fernández.

Como ha apuntado el dirigente sindical, "estamos aquí lo primero para trasladar todo el pésame y todo el cariño a la familia del trabajador muerto".

"Segundo -ha añadido-, pedir que se esclarezcan las causas y los motivos por los que este trabajador ha muerto y que esas investigaciones de Inspección de Trabajo, no solo porque esa información nos da pistas, sino sobre todo porque nos sirve para prevenir futuros accidentes".

En este sentido, Fernández ha advertido que "llevamos tres muertos este año en 2026, tememos que este caso no será el último y que podamos estar más cerca de los 13 muertos que hubo en 2024 que de los 7 que hubo el año pasado".

Por eso, ha recalcado que "seguimos pidiendo más medios para Inspección de Trabajo", subrayando que "este accidente mortal se ha sufrido en Albelda, porque La Rioja es mucho más que Logroño, se necesitan medios para poder investigar, yendo a las comarcas y trabajando fuera de aquí".

A ello ha sumado la necesidad de que "haya una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, porque la que hay es del 95, hace más de 30 años, una ley antigua y trasnochada, cuando lo que necesitamos es una nueva ley para el siglo XXI, para las empresas del siglo XXI y para los trabajadores y trabajadoras del siglo XXI".

"Lo que pedimos es que se nos escuche, que la Administración oiga que no puede haber muertos por ir a trabajar, que no puede haber muertos por ir a ganarse el pan y que esta lacra tiene que terminar. Y para eso necesitamos medios, medios de inspección y una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales", ha finalizado Rubén Fernández.