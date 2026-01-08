UGT indica que el nuevo refuerzo de seguridad en el SERIS no servirá "si no se amplía la plantilla de vigilantes"

LOGROÑO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Riojano de Salud ha anunciado un supuesto refuerzo de la seguridad en Urgencias del Hospital San Pedro y en el Centro de Salud Mental de Albelda a través de la instalación de nuevos dispositivos de alerta. No obstante, el sector de seguridad privada de UGT La Rioja, si bien valora esta iniciativa, recuerda "que es completamente insuficiente si no viene acompañada de un refuerzo en la plantilla de vigilantes de seguridad que ahora mismo presta servicio para el Seris".

Estas nuevas tecnologías "son un complemento de ayuda, mejorando los sistemas de alerta y reduciendo los tiempos de reacción; pero para que sean útiles es absolutamente imprescindible el aumento efectivo de la plantilla de vigilantes de seguridad que prestan servicio o, de lo contrario, supondrá aún más carga de trabajo para los vigilantes del centro de control y menor capacidad de intervención puesto que los efectivos humanos siguen siendo similares".

Por ello, UGT considera que estos nuevos medios técnicos "no reducirán ni las agresiones a los vigilantes de seguridad ni al propio personal del Seris, e insta a implementar paralelamente el refuerzo de la plantilla".

De igual forma, exige que se proporcione a los vigilantes de seguridad los medios de protección individual adecuados para afrontar su trabajo diario en condiciones óptimas, preservar su integridad física y garantizar la seguridad de usuarios y personal sanitario que soportan agresiones físicas y verbales a diario.