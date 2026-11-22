LOGROÑO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja ha criticado "el desequilibrio que se está produciendo entre el crecimiento de las urgencias del Hospital San Pedro y los recursos disponibles en el servicio de Radiología que atiende a estos pacientes".

El incremento de la capacidad asistencial de Urgencias, con un número de boxes que "prácticamente duplica al existente cuando se inauguró el nuevo hospital, no ha tenido una respuesta equivalente en el área de diagnóstico por imagen".

Las instalaciones y la plantilla de Radiología que presta servicio a Urgencias "siguen sin experimentar un incremento que acompañe a este crecimiento". Esta falta de recursos provoca, con más frecuencia de la deseable, cuellos de botella que ralentizan todavía más la atención sanitaria.

Una situación que "afecta al funcionamiento del servicio y al tiempo que los pacientes deben esperar para completar las pruebas diagnósticas necesarias". "No tiene sentido ampliar la capacidad de atención de Urgencias sin reforzar también los servicios que resultan imprescindibles para garantizar su funcionamiento", han indicado, no sin antes señalar que el aumento de boxes "debe ir acompañado de los medios materiales y humanos necesarios para responder a la demanda asistencial".

Por ello, UGT exige a la Administración que "incremente la capacidad de diagnóstico por imagen de Urgencias mediante la incorporación de un equipo adicional de radiología simple y la contratación del personal necesario para su funcionamiento".

El sindicato "considera imprescindible corregir este desequilibrio y dotar al Hospital San Pedro de los recursos adecuados para ofrecer una atención más ágil y evitar que la falta de medios siga condicionando los tiempos de respuesta", ha concluido.