UGT pide el refuerzo y la estabilidad del personal Auxiliar Administrativo para evitar sobrecargas en centros educativos

LOGROÑO 4 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos reclama "el refuerzo y la estabilidad del personal Auxiliar Administrativo en los centros educativos públicos". Además, UGT reclama la presencia de conserjes en todos los centros educativos, especialmente en los CEIP de los municipios más pequeños, donde en muchos casos estos profesionales compaginan sus funciones con otras tareas municipales "o, directamente, no existen".

"Esta carencia repercute negativamente en el funcionamiento diario de los centros", afirman desde el sindicato.

Asimismo, "solicitamos a la Consejería la inclusión de la figura del Educador Social en determinados centros educativos. Consideramos que este perfil es clave para apoyar la labor docente en situaciones de alumnado con problemáticas sociales o circunstancias especiales, contribuyendo a mejorar la convivencia y la atención educativa".

En los últimos años, la carga de trabajo de gestión documental en los centros, tanto en los CEIP como en los IES, ha aumentado de forma significativa. Desde UGT "comprobamos que esta realidad está dificultando que el personal Auxiliar Administrativo pueda desarrollar todas sus funciones en condiciones adecuadas". Esta situación está generando "disfunciones organizativas en los centros que acaban repercutiendo en el conjunto de la comunidad educativa".

UGT Servicios Públicos advierte de que, como consecuencia, los Equipos Directivos "se ven obligados a asumir tareas administrativas que no les corresponden". Desde UGT "subrayamos que esta circunstancia les aleja de sus funciones esenciales, como la dirección pedagógica, la organización del centro y el liderazgo educativo, lo que tiene un impacto directo en la calidad del servicio que reciben el alumnado y las familias".

Además, "denunciamos la falta de estabilidad del personal Auxiliar Administrativo vinculado mediante ejecuciones de programa y alertamos de que la rotación anual entre distintos centros educativos impide consolidar equipos administrativos eficaces".

Por este motivo, "reforzar y estabilizar el personal Auxiliar Administrativo es una medida imprescindible". Desde UGT "defendemos que no se trata solo de una cuestión laboral, sino de una actuación necesaria para mejorar la calidad del sistema educativo".

Por todo ello, UGT Servicios Públicos solicita que el personal Auxiliar Administrativo "complete sus ejecuciones de programa en su centro de trabajo, evitando cambios anuales de destino".

Las ejecuciones de programa pasen a formar parte de la estructura estable de los centros educativos, permitiendo consolidar estos puestos.

Se incremente la dotación de personal administrativo, especialmente en los IES, para hacer frente al aumento de la carga de trabajo.