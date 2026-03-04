UGT pone el acento en que crece el empleo de las mujeres pero acaparan servicios y parcialidad

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El informe del sindicato UGT 'Las mujeres en el mercado laboral riojano' pone el acento en que crecen la actividad y el empleo de las mujeres pero continúan acaparando servicios, parcialidad y cuidados.

Con motivo de la celebración, este domingo, del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, UGT repasa en su informe algunas de las principales variables que determinan la situación de las más de 81.000 trabajadoras activas de La Rioja.

Una situación, ha dicho, que mejora con respecto a años anteriores, pero que aún adolece de diferencias muy acusadas, especialmente en materia de parcialidad y corresponsabilidad.

En este análisis se observa el incremento de la actividad femenina en La Rioja en el último año (3,51 por ciento más hasta el 56,5 por ciento) y el descenso de la brecha de género hasta los 6,9 puntos porcentuales (muy por debajo de la brecha del 11,1 por ciento el año pasado) según los datos de la última Encuesta de Población Activa publicada por el INE.

De igual modo, la ocupación femenina también va mejorando, reduciendo la diferencia con respecto a los hombres.

De hecho, La Rioja registró en 2025 la mayor tasa de empleo en los diez últimos años y la menor brecha de género en este apartado.

Mientras la tasa masculina permanece estable, la femenina creció cuatro puntos en el último año, superando el 51,5 por ciento.

En cualquier caso, ha dicho, "este incremento del empleo femenino no implica una consecución de igualdad en sí misma, ya que si analizamos el tipo de empleo y los sectores donde se ubican, persiste una segregación ocupacional evidente en el caso de las mujeres, que se concentran mayoritariamente en el sector servicios".

Así, el 76,62 por ciento de las mujeres ocupadas en La Rioja trabaja en el sector Servicios, mientras sólo un 18,51 por ciento lo hace en Industria y tan solo el 2 por ciento en Construcción o Agricultura.

Por otro lado, ocho de cada diez empleos parciales en La Rioja son desempleados por mujeres, la gran mayoría de forma involuntaria, como la única opción de trabajo que encuentran.

En cuanto al desempleo, el paro entre las mujeres riojanas sigue superando al de los hombres, si bien apenas ha sufrido variación con respecto al año anterior, según la estadística del INE.

Así, 2025 concluyó con 13.500 personas desempleadas, el 52,59 por ciento mujeres, con una tasa de paro 1,49 por ciento superior a la de los hombres.

LA MUJER COPA LAS EXCEDENCIAS NO RETRIBUIDAS

El informe también se refiere a la reducción de más de cinco puntos de la brecha salarial de género; si bien, las mujeres continúan cobrando el 14,66 por ciento menos que los hombres, como ya avanzada recientemente UGT en un estudio que puede consultarse en su web.

Así, cuando este ejercicio no supone una merma de ingresos, la estadística se equilibra e incluso son los hombres riojanos los que los ejercen en su mayoría; es el caso de las prestaciones por nacimiento y cuidado del menor, que en 2025 se ejercieron en un 56 por ciento por los hombres riojanos.

Sin embargo, las mujeres asumieron el 91 por ciento de las excedencias no retribuidas en La Rioja en 2025 según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

"Esta diferente incorporación y permanencia en el mercado laboral, así como la segregación ocupacional y las brechas salariales tienen sus consecuencias más allá de la vida laboral activa", ha resaltado.

El sindicato abordará algunas de estas cuestiones en los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, entre los que se encuentra la proyección de la comedia dramática 'Calladita' y posterior coloquio, el próximo viernes, 6 de marzo, a las 16:30 horas en la sede de UGT de La Rioja.

Además, como miembro de la Plataforma 8 de Marzo, UGT participará en la manifestación convocada el domingo.