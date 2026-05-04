UGT presenta alegaciones al Plan de Incendios Forestales para exigir un servicio 100% público - UGT

LOGROÑO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Desde el Sindicato Profesional de Bomberas y Bomberos Forestales de UGT Servicios Públicos en La Rioja han presentado alegaciones al Plan de Protección de Incendios Forestales de la comunidad autónoma, "en las que reclamamos una actualización real del documento, más medios humanos y materiales, y un modelo plenamente público que garantice estabilidad y eficacia en la respuesta".

Una de las principales demandas que plantean es el refuerzo del dispositivo con más unidades públicas. "Proponemos pasar de las 12 actuales a un mínimo de 17 unidades de Bomberos forestales propias del Gobierno de La Rioja para reducir los tiempos de respuesta en zonas de alto riesgo como Cameros, Moncalvillo o la Sierra de la Hez".

"Entendemos que el contexto de cambio climático obliga a anticiparse a un aumento de incendios y a mejorar la capacidad de respuesta".

En esta línea defieden un modelo 100% público que elimine la dependencia de empresas externas y apueste por empleo estable en el medio rural, contribuyendo también a fijar población.

Respecto a medios materiales, "reclamamos la renovación urgente de la flota de vehículos de primera intervención, muchos con más de 15 años de antigüedad, así como la actualización de las autobombas y su redistribución, ya que en los últimos años se han incorporado nuevos recursos que el plan no recoge".

Otro de los puntos clave de sus alegaciones es la integración del personal conductor dentro de la categoría de Bombero forestal. "Pedimos adaptar su definición a la ley y aumentar su número hasta alcanzar al menos 16 efectivos, garantizando así un servicio propio durante todo el año sin depender de personal externo".

Desde UGT Servicios Públicos "apostamos también por la formación continua, especialmente en el uso del fuego técnico, o en la incorporación de maquinaria forestal para tareas preventivas y mejora de las infraestructuras de los centros comarcales".

También plantean revisar la operatividad en épocas de alto riesgo para priorizar la vigilancia frente a trabajos preventivos, lo que permitiría mejorar los tiempos de respuesta ante incendios.

Todo ello "lo hacemos en un contexto especialmente preocupante". El año 2025 dejó en España cinco bomberos forestales fallecidos y medio centenar de heridos mientras protegían nuestros montes. De cara al verano de 2026, las previsiones apuntan a temperaturas más altas y mayor riesgo de incendios, lo que refuerza la necesidad de mejorar la seguridad del personal.

Como cada 4 de mayo celebran el Día de las y los Bomberos Forestales. Desde UGT "queremos reconocer a quienes ya no están y felicitar a todas las compañeras y compañeros, especialmente a quienes inician su integración en las nuevas escalas y a quienes han podido acceder a la jubilación anticipada tras años de reivindicación. Seguimos trabajando para que todo el dispositivo sea público, estable y seguro".

Para reconocer el trabajo de los BBFF "hemos reclamado al Gobierno de La Rioja que el plan adapte su terminología y contenido a la Ley 5/2024 de Bomberos Forestales". Defienden que se elimine el término "retén" y se sustituya por "Unidad de Bomberos forestales", además de actualizar la estructura de personal tras los últimos acuerdos, incluyendo nuevas figuras como coordinadores de zona y el aumento de efectivos por unidad durante todo el año.