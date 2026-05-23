UGT protesta ante Zara Logroño contra un convenio de comercio textil que "precariza" y "hace perder derechos"

Concentración convocada por UGT ante la tienda cerrada de Zara, contra el preacuerdo del sector del comercio textil - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del sector del comercio textil de La Rioja, a convocatoria de UGT, han protestado este mediodía ante la tienda de la cadena Zara, en la calle San Antón de Logroño, contra el preacuerdo para el sector firmado por algunos sindicatos, pero que, para la formación, les supone "precarización" y "hacer perder derechos".

Como ha señalado la secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT La Rioja, Ana Cruz Llach, en declaraciones a los periodistas, "nos encontramos aquí concentrados en esta jornada de huelga, una huelga convocada a nivel estatal, la primera huelga estatal del comercio textil en España, para denunciar el preacuerdo del Comenio ARTE".

"Un preacuerdo -ha asegurado- que supone una involución en los derechos de los trabajadores, tanto salariales como el resto de derechos. Es consolidar un modelo perverso que solo lleva a la precarización de todos los trabajadores".

Frente a ello, Llach ha reseñado que "desde UGT queremos seguir manteniendo las condiciones que tenemos ahora gracias al convenio de comercio de La Rioja".

De este modo, ha defendido que "el convenio ARTE, como mucho, tendría que ser un convenio de mínimos y a partir de ahí, introducir las mejoras que hay en los convenios provinciales, las actuales y las futuras que estén por firmar".

A su juicio, "con este preacuerdo del convenio, lo único que han hecho ha sido dinamitar la negociación colectiva, porque pretenden que prevalezca el convenio ARTE sobre los convenios que se pueden firmar en las comunidades autónomas".

Llach ha reconocido que otros sindicatos han firmado el preacuerdo nacional, "pero UGT no está de acuerdo, porque no va a mejorar la situación de los trabajadores, de hecho, hoy nos encontramos con que los trabajadores del sector se han despertado teniendo un cambio de condiciones, pero no a mejor, sino a mucho peor".

Condiciones entre las que la responsable sindical ha mencionado que "aumenta la jornada laboral que marca el convenio de comercio de La Rioja; los domingos y festivos se convierten en una voluntariedad de sí o sí; o bajan los salarios".

Un aspecto éste, el de las retribuciones, en el que ha recalcadoq ue "se da la discriminación de que, a cinco minutos de aquí -en referencia a comunidades vecinas-, los trabajadores de la misma empresa van a cobrar más que en La Rioja".

Ha apuntado que, pese al seguimiento hoy "desigual" de la jornada de paro, "es la primera vez que se convoca una huelga en el sector, hay todavía poco conocimiento y también es verdad que por parte de algunas empresas firmantes del convenio se está prometiendo que no pasa nada, que estos trabajadores van a seguir teniendo las mismas condiciones, pero eso es lo que pone el preacuerdo".

Con todo, Llach ha calculado que "esperamos que, a lo largo del día el seguimiento, esté en torno al 80 por ciento, hay muchas tiendas -ha sido el caso de Zara, donde se han concentrado los manifestantes- que ya directamente de par de mañana no han abierto, con lo cual para ser la primera huelga, es un seguimiento importante y satisfactorio".

Sin descartar que se convoquen más protestas, la representante sindical ha señalado que, en el caso de La Rioja, la situación afecta "a la mayoría de los trabajadores del sector de textil de la comunidad, porque son las grandes cadenas de distribución textil las que lo quieren aplicar".

Por eso, ha llamado "a recapacitar" a los sindicatos que ya han firmado el preacuerdo "o cuando menos, a la patronal a decir nos seguimos sentando, pero siempre que esto sea un convenio de mínimos, no un convenio que empeore las condiciones laborales".

EL PREACUERDO.

La concentración en Logroño se enmarca dentro de una jornada de protesta con carácter estatal, convocada por UGT después de que "el pasado 23 de marzo, la patronal ARTE y los sindicatos CCOO y FETICO firmaran un preacuerdo que elimina derechos a muchas personas trabajadoras de los distintos territorios, cargándose de un plumazo la negociación colectiva de los territorios y generando una desigualdad inmensa entre personas trabajadoras antiguas y nuevas".

La negociación "continúa con los puntos pendientes después del preacuerdo". Todo apunta, dicen en la convocatoria nacional de UGT, "a que muchos territorios seguirán perdiendo más derechos, los que son eliminados de los convenios territoriales y no aparecen en el convenio colectivo de ARTE o son peores para el conjunto de las personas trabajadoras afectadas".

La diversidad de convenios territoriales "hace que la pérdida de derechos sea distinta en cada territorio y aunque es cierto que algún territorio gana salarialmente y en reducción de jornada, pierde en otros derechos como: licencias retribuidas, complemento de IT, periodo de vacaciones, contratación..."

"Si bien es cierto que la negociación continua, nunca habíamos visto la firma de un preacuerdo parcial y seguir negociando, lo que hasta ahora han firmado atenta frontalmente contra los derechos de las personas trabajadoras, después de años de lucha en los distintos territorios y empresas", apuntan desde el sindicato nacional.

Desde UGT finalizan reseñanado que "tenemos claro cuál es nuestro objetivo y el motivo principal de la huelga: no queremos perder ni uno sólo de los derechos actuales, nuestra pretensión es que el convenio colectivo de ARTE sea un convenio de mínimos, donde prevalezca la negociación territorial y de empresa, en todos aquellos aspectos que mejoren el convenio colectivo de ARTE".