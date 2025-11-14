UGT rechaza la Consulta de Acogida impuesta en los centros de salud riojanos

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja ha rechazado este viernes la implantación del denominado Proyecto de Consulta de Acogida en Atención Primaria desde el pasado mes de octubre en los centros de salud riojanos.

Como indica el sindicato en un comunicado, "el Servicio Riojano de Salud (SERIS) ha puesto en marcha, sin negociación, un modelo de atención low cost que se ha implantado recientemente en la Comunidad de Madrid y Andalucía, territorios gobernados por el Partido Popular".

Concretamente, dicen, "en la Comunidad de Madrid, en el año 2022 se implementó el proyecto de Atención a Procesos Agudos de Demanda (APADE), que generó malestar entre las enfermeras porque les atribuían tareas que en muchos centros eran claramente médicas".

Y señalan que "APADE, tanto en el fondo como en la forma, se asemeja mucho al proyecto de Consulta de Acogida del Gobierno de La Rioja, ya que plantea un catálogo de casos para que las enfermeras atiendan a pacientes que llegan al centro de salud sin cita".

La denominada Consulta de Acogida "consiste, básicamente, en que el personal de enfermería realice una primera valoración de los pacientes que acuden al centro de salud sin cita, aplicando unos protocolos genéricos para decidir si deben ser atendidos inmediatamente por su médico o médica, derivados a consulta en 24 o 48 horas, dados de alta directamente o demorar su asistencia".

Detallan desde UGT que "en esta primera valoración de los pacientes con síntomas comunes (cefalea, fiebre, disnea, dolor abdominal, entre otros) se decidirá derivar al médico de cabecera", todo ello, "sin haber negociado con los representantes de los trabajadores, sin formación específica, sin protocolos validados, sin formularios estandarizados y sin garantías legales".

"En la práctica, esto supone que la enfermería asuma funciones sin respaldo legal, sin formación específica y sin haber sido consultada ni preparada para ello. Además, el proceso comienza con una primera clasificación del motivo de consulta por parte del personal administrativo, que no tiene competencias sanitarias en este sentido", aseguran.

Desde UGT consideran que "este sistema no mejora la atención, sino que la degrada y la convierte en una sanidad low cost, al descargar sobre enfermería y personal administrativo tareas que no les corresponden, aumentando la inseguridad, la sobrecarga y el riesgo para los pacientes".

Cree además el sindicato que "esta medida una improvisación inaceptable y un nuevo parche que no resuelve los graves problemas estructurales de la Atención Primaria, sino que los agrava", y explica que "la medida duplica el trabajo, genera inseguridad en el personal sanitario y confunde a los pacientes, que no saben si serán atendidos por su médico o derivados tras una valoración superficial".

Desde UGT critican que "el Gobierno de La Rioja, presidido por el Partido Popular, ha decidido copiar el modelo low cost de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, donde este sistema ya ha demostrado su ineficacia y ha generado un enorme malestar entre los profesionales sanitarios".

"Lo que el Gobierno regional presenta como una mejora organizativa es en realidad un recorte encubierto, una forma de hacer pasar por innovación lo que no es más que una externalización de funciones médicas y una sobrecarga del personal de enfermería, sin medios, sin tiempo, sin respaldo legal y sin evidencias científicas", afirman.

UGT considera que "una medida de este calado no puede implantarse unilateralmente, sin diálogo con las organizaciones sindicales, sin diálogo con los profesionales implicados y sin evaluación de riesgos".

"LA SANIDAD PÚBLICA NECESITA SOLUCIONES REALES, NO PARCHES".

Desde UGT Servicios Públicos La Rioja insisten en que "la Atención Primaria necesita más personal médico y de enfermería, más inversión, mejores condiciones laborales y tiempo suficiente para atender bien a los pacientes, no medidas improvisadas que solo buscan maquillar la falta de recursos".

Por todo ello, UGT Servicios Públicos La Rioja exige "la suspensión inmediata de la implantación de la Consulta de Acogida y la apertura urgente de una mesa de diálogo con la Consejería de Salud para abordar cualquier cambio organizativo en Atención Primaria con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras".

"La sanidad pública riojana merece planificación, diálogo y respeto", finalizan desde la centran sindical.