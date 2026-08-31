UGT reclama al Gobierno riojano reducir temarios de las oposiciones "para agilizar procesos selectivos y atraer talento"

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja ha reclamado este lunes al Gobierno de La Rioja "una reducción considerable de los temarios de las oposiciones para conseguir procesos selectivos más ágiles, facilitar la incorporación de nuevos empleados públicos y hacer más atractivas las convocatorias para las personas que quieran acceder a la Administración, centradas en el verdadero desempeño que realizará el trabajador público".

Además, a través de un comunicado, UGT Servicios Públicos ha criticado "la práctica inexistencia de temarios oficiales en los que los opositores puedan basarse para preparar las pruebas", así como "la obsolescencia de muchos de los temas incluidos en los programas".

El sindicato considera que "ampliar los programas de las oposiciones no garantiza que las personas seleccionadas sean las más capacitadas para desempeñar el puesto".

Para UGT, "unos temarios excesivamente extensos pueden hacer que el resultado dependa en mayor medida de la capacidad de memorizar grandes cantidades de información y del tiempo disponible para preparar la oposición, sin tener en cuenta las habilidades prácticas del aspirante".

Por ello, UGT Servicios Públicos ya ha trasladado esta posición a la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y defiende que "los contenidos de las convocatorias deben estar relacionados con las funciones y responsabilidades del puesto".

Considera el sindicato que "una oposición debe mantener el nivel de exigencia necesario, pero debe centrarse en evaluar los conocimientos y capacidades que realmente necesita la Administración", señalando que "la acumulación de temas también dificulta el acceso a las oposiciones".

"Preparar programas cada vez más amplios exige dedicar más tiempo y recursos, lo que puede dejar fuera a personas con una buena formación y capacidad profesional que no pueden afrontar durante años una preparación basada principalmente en la memorización", argumentan.

UGT apunta además que "el tamaño de los programas tiene consecuencias sobre la propia duración de los procesos selectivos". "Un mayor volumen de contenidos puede obligar a diseñar pruebas más complejas y aumentar el trabajo de los tribunales encargados de evaluar a los aspirantes. Esta situación puede contribuir a retrasar la resolución de las convocatorias y la incorporación del personal seleccionado", añaden.

Estos retrasos "resultan especialmente perjudiciales cuando existen vacantes que necesitan ser cubiertas, la demora en la incorporación de nuevos empleados públicos dificulta la planificación de las plantillas y puede prolongar durante meses la cobertura de puestos necesarios para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos".

Por ello, UGT Servicios Públicos reclama al Gobierno de La Rioja "que revise los programas de las próximas convocatorias y reduzca aquellos temarios cuya extensión no esté justificada por las funciones del puesto".

El sindicato considera que "los contenidos deben ser suficientes para garantizar una selección rigurosa, pero no deben convertirse en una carrera de resistencia basada fundamentalmente en la memorización y que puede dejar fuera a personas con talento que no disponen del tiempo necesario para estudiar porque están trabajando".

UGT también apuesta "por avanzar en la profesionalización progresiva de los tribunales de selección para mejorar la agilidad y eficiencia de los procesos, siempre con pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Por eso, el sindicato seguirá "defendiendo la simplificación de los procesos selectivos y la reducción de los temarios como medidas necesarias para mejorar la selección de personal, atraer a nuevos aspirantes y conseguir que la Administración pueda cubrir sus necesidades de personal en el menor tiempo posible".