UGT La Rioja recuerda a las 39 mujeres asesinadas por la violencia machista en lo que va de 2025

Acto de UGT de recuerdo a las 39 mujeres asesinadas por violencia machista - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT La Rioja ha recordado a las 39 mujeres asesinadas, en lo que va de año 2025, por la violencia machistas. Personas del sindicato han leído sus nombres, explicando la forma en la que fueron murieron a manos de sus parejas o exparejas.

El acto ha tenido que trasladarse al interior de la sede de UGT ante la persistente lluvia que ha caído en Logroño. Al final del mismo se ha guardado un minuto de silencio, que ha concluido en aplausos.

Antes, la secretaria de Igualdad del sindicato, Yolanda López, ha leído un comunicado de rechazo a la violencia de género, para a continuación, pasar a recordar a las mujeres asesinadas.

Previa a la concentración, en conmemoración con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se ha proyectado el cortometraje 'No es normal #CambiaElCuento', dirigido por Ignacio Acconcia, que incluye testimonios de distintas mujeres víctimas de violencia machista en su entorno laboral.

Tras la proyección, se ha desarrollado un coloquio entre las responsables del área de Igualdad de las distintas Federaciones Regionales para compartir experiencias y soluciones en torno a las violencias machistas en los centros de trabajo.