UGT Servicios Públicos exige la convocatoria de una Mesa General para abordar el derecho al teletrabajo docente

UGT Servicios Públicos La Rioja pide al Gobierno regional que convoque de inmediato una Mesa General para abordar el derecho al teletrabajo docente, que recoge el artículo 47 bis del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), así como los seis días de permiso de libre disposición, que prevé el artículo 48.

Desde UGT Servicios Públicos denunciamos que ambos derechos no se están aplicando actualmente, lo que supone una vulneración de los derechos del profesorado y una desigualdad frente a otros empleados públicos. El artículo 47 bis del EBEP reconoce el derecho al teletrabajo e indica que su aplicación debe negociarse en las mesas correspondientes.

Este derecho no sustituye la actividad presencial en las aulas, sino que puede servir para coordinarse y reunirse con otros docentes o tutorías a madres y padres que así lo requieran. Por otro lado, el artículo 48 del EBEP reconoce al personal docente seis días de permiso de libre disposición cada año.

Estos días no requieren una justificación específica, por lo que exigimos que se convoque cuanto antes la Mesa General para regular su disfrute y garantizar que el profesorado pueda ejercer este derecho plenamente. Pedimos al Gobierno regional que asuma su responsabilidad, abra el diálogo y ponga fin a la vulneración de derechos de las y los docentes en La Rioja.