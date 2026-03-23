Últimos días para solicitar las ayudas del programa 'Tan Cerca' que impulsan Santander, Bilbao y Logroño

LOGROÑO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El plazo para solicitar las ayudas del programa cultural 'Tan Cerca' impulsado por Santander, Bilbao y Logroño finalizará este miércoles -25 de marzo-.

Así, los profesionales, empresas y entidades del tejido cultural y creativo de estas tres urbes podrán, un año más, desarrollar iniciativas conjuntas para fortalecer las redes de trabajo entre las tres ciudades y enriquecer su oferta cultural.

Como en ediciones anteriores, esta bolsa de ayudas cuenta con 90.000 euros aportados a partes iguales por las tres instituciones que financian el programa: el Área de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación Santander Creativa (FSC) y la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Logroño.

Cada una, aportará un total de 30.000 euros a repartir entre los seis proyectos elegidos que contarán con un presupuesto total de 15.000 euros.

Los agentes culturales interesados pueden presentar un único proyecto, cuya documentación tiene que ser enviada al siguiente correo: info@santandercreativa.com

Tanto las bases de la convocatoria como los distintos anexos necesarios se pueden descargar en el siguiente enlace: https://www.santandercreativa.com/tan-cerca antes de este miércoles 25 de marzo.

Es obligatorio que las iniciativas presentadas sean fruto del trabajo conjunto y colaborativo de agentes culturales procedentes de las tres ciudades y que las actividades que propongan se celebren, también, en las tres urbes.

De hecho, la ausencia de socio en una o dos de las ciudades del programa y la no existencia de sede social o domicilio fiscal en todas y cada una de ellas, hará que la solicitud sea, directamente, desestimada.

Los proyectos, que pueden presentarse en euskera y castellano, serán valorados por una comisión formada por representantes de las entidades que integran "Tan Cerca 2026": es decir, profesionales de los ayuntamientos de Logroño y Bilbao y de la FSC.

Además de comprobar que las propuestas cumplan los requisitos y fundamentos recogidos en la convocatoria actual, esta comisión evaluará indicadores como la calidad, el interés, la viabilidad y la innovación.

También, la generación de redes de trabajo entre profesionales de las tres ciudades o el número de ciudadanos y ciudadanas a los que alcanzarán las actividades a desarrollar.

EL AÑO PASADO.

Los seis proyectos que resultaron elegidos en el programa 'Tan Cerca' 2025 fueron:

1.La Reunión en Danza - X Edición Especial, de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria (Movimiento en Red), La Fundición de Bilbao y la asociación teatral On&Off.

2.ORBITAN 3, un ciclo de conciertos organizado por la sala Niágara (Santander), la asociación cultural de Bilbao RABBA HEY! y Stereo Rock And Roll Bar de Logroño.

3.Ni tan lejos, ni tan cerca. Un tríptico sonoro sobre arquitectura, urbanismo y ciudad en Santander, Logroño y Bilbao, de la asociación cultural La Vorágine Crítica (Santander), Urbanbat. Oficina de innovación urbana de Bilbao y la asociación de Logroño Taller enBlanco.

4.Aquí cabemos todxs. Laboratorios de soledad, inclusión y accesibilidad a través del Teatro y el Circo Social, de Café de las Artes Teatro (Santander), Zirkozaurre de Bilbao y la asociación cultural La Carcoma Durmiente de Logroño.

5.Cinecercano, de la productora Sincio de pelis (Santander,) Media Attack (Bilbao) y Los trabajos y las noches, (Festival de cine y procesos artísticos de Logroño).

6.Bideotikan SBL, de la galería santanderina Mecha, la asociación de Bilbao Develop y La Lonja 39/41 de Logroño.