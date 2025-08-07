La Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital San Pedro obtiene la certificación SEC-EXCELENTE

La Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital San Pedro - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Especializada de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario San Pedro ha sido acreditada con la certificación SEC-EXCELENTE, por parte de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

Se trata, ha indicado el Gobierno riojano en nota de prensa, de un reconocimiento que avala los más altos estándares de calidad en la atención a pacientes con enfermedad cardiovascular.

Desde su creación en 2021, ha señalado el Ejecutivo regional, la Unidad ha demostrado un crecimiento constante, tanto en actividad como en servicios, consolidándose como un recurso clínico de referencia en la región.

Su labor, ha dicho, resulta fundamental para la recuperación integral de los pacientes, no solo desde el punto de vista físico, sino también emocional, educativo y social.

Inicialmente orientada a la rehabilitación de pacientes tras un síndrome coronario agudo, desde finales de 2024 la Unidad Especializada de Rehabilitación Cardíaca ha ampliado su ámbito de actuación para incluir también a pacientes que han sido sometidos a cirugía cardíaca, incorporando programas de rehabilitación tanto preoperatoria como postoperatoria.

A ello se suma recientemente la inclusión de atención psicológica, "lo que permite una intervención aún más completa y personalizada".

Esta evolución, ha explicado, responde a la creciente evidencia científica que demuestra que la rehabilitación cardíaca reduce la mortalidad, disminuye el riesgo de reingreso hospitalario, mejora la calidad de vida y favorece una reincorporación más rápida y segura a la vida cotidiana y laboral.

Entre los periodos 2021-2022 y 2023-2024 se ha constatado un incremento global de actividad estimado en un 23 por ciento, tendencia que se espera continúe al alza gracias a la implicación de un equipo multidisciplinar comprometido con la excelencia asistencial.

Contar con una Unidad de Rehabilitación Cardíaca en el Hospital Universitario San Pedro supone "una ventaja estratégica en el Servicio Riojano de Salud, ya que permite ofrecer un abordaje terapéutico integral, coordinado y personalizado para cada paciente".

Este enfoque, ha resaltado el Ejecutivo, "no sólo mejora los resultados clínicos, sino que contribuye de forma decisiva a una mayor eficiencia en la utilización de los recursos sanitarios".

Para el Gobierno riojano, el reconocimiento SEC-EXCELENTE no solo refleja el alto nivel técnico y humano del equipo, sino también el compromiso del Gobierno de La Rioja con la mejora continua de la calidad asistencial.