Unidas reclama entrar en la Mesa del Parlamento y plantea 18 medidas de "progresismo"

Publicado 04/06/2019 11:38:54 CET

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La coalición Unidas Podemos-Izquierda Unida-Equo reclamará al PSOE entrar en la Mesa del Parlamento y le planteará, además, dieciocho medidas de "progresismo", que incluyen dar por finalizado el contrato con Viamed, recuperar la Defensoría del Pueblo o un Plan Estratégico de Transición Energética.

"Las fuerzas progresistas tienen ahora mismo la mayoría absoluta pero hay que hablar de qué significa progresismo", ha señalado hoy la número uno por la coalición, Raquel Romero, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la también diputa electa Henar Moreno y el representante de Equo Joaquín Giró.

Las diputadas electas han desgranado las medidas que, a las 19:00 horas de hoy, la coalición planteará al PSOE y, además de exhibir un ambiente de dialogo fluido con este último antes de llegar a la negociación formal, se han mostrado dispuestas a sumar sus votos favorables para que Concha Andreu sea investida presidenta por mayoría absoluta.

No descartan entrar en el gobierno pero tampoco lo exigen y manejan tanto este escenario como un acuerdo de investidura o un acuerdo de gobernabilidad con una serie de puntos cerrados y a los que se daría seguimiento. Sí han destacado la necesidad de que el acuerdo al que se llegue de "estabilidad".

"Pero no va a ser gratuítamente", ha dicho Moreno y ha desgranado sus peticiones, que incluyen, "por pura democracia" que Unidas esté en la Mesa del Parlamento. Se trata, para ambas, de algo fundamental, incluso "para saber que podemos llegar a tramitaciones parlamentarias", ha dicho Romero.

No obstante, preguntadas acerca de si es condición imprescindible, Moreno ha indicado: "No vais a conseguir que diga que hay líneas rojas porque no las hay".

En la pasada legislatura, Podemos, pese a tener cuatro diputados, no entró en la Mesa del Parlamento (ahora Unidas Podemos tiene dos); sí lo hizo Ciudadanos, con el mismo número de diputados "pero menos votos", ha recordado hoy Moreno.

HASTA DIECIOCHO MEDIDAS

Entre las medidas que Unidas pondrá sobre la mesa se encuentra reducir al tres por ciento el porcentaje de voto para entrar en el Parlamento; recuperar la Defensoría del Pueblo y "otras" defensorías.

Dar por finalizado el contrato con Viamed, que vence el 30 de noviembre de 2019; y gratuidad de los libros de texto para toda Primaria y la ESO, eliminando el cheque subvención al Bachillerato de los centros privados.

Reducción de ratios, empezando por tres años; eliminar el concierto del Alcaste por la segregación por sexos y "estudiar la reversión de algunas líneas que se han regalado a los centros privados" mediante concierto.

Crear un Complemento de Equidad; medidas para el empleo digno; una Ley de Agricultura; un Plan Estratégico de Transición Energética; liberar la AP-68; y crear una comisión específica en el Parlamento sobre despoblación.