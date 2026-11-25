UNIR estrena 13 obras de nuevos compositores en su VIII Concierto de Laureados, apadrinado por Juan Manuel Cañizares - UNIR

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) celebrará el próximo 27 de noviembre, a las 12 horas, la VIII edición de su Concierto de Laureados de Composición Musical.

Se trata de una cita dedicada a impulsar el talento de nuevos compositores y acercar al público algunas de las propuestas surgidas en el ámbito de la creación musical contemporánea.

El concierto tendrá lugar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y podrá seguirse también en streaming a través de UNIR.TV.

El programa reunirá el estreno mundial de doce obras originales, seis de compositores españoles y seis de autores latinoamericanos, encargadas por UNIR a estudiantes laureados de la promoción 2025-2026 de su Máster Universitario en Composición Musical con Nuevas Tecnologías.

A ellas se sumará un decimotercer estreno, "Prisma", obra compuesta especialmente para la ocasión por Juan Manuel Cañizares, padrino de esta edición.

Cañizares es una de las grandes figuras de la guitarra y la composición flamenca contemporáneas y fue reconocido con el Premio Nacional de Música 2023 en la modalidad de Interpretación.

Colaborador durante una década de Paco de Lucía, ha llevado su música a algunas de las principales orquestas y auditorios internacionales y ha desarrollado una trayectoria caracterizada por el diálogo entre el flamenco, la música sinfónica y la creación contemporánea.

DOCE COMPOSITORES, DOCE LENGUAJES MUSICALES

Las composiciones seleccionadas muestran la diversidad de lenguajes de una nueva generación de creadores. Las obras abordan desde la tradición mediterránea o las raíces afroperuanas y afrocaribeñas hasta la experimentación tímbrica, la electroacústica, el paisaje sonoro o estructuras inspiradas en la sucesión de Fibonacci.

En el concierto se estrenarán piezas de Ángel Cobos, Carmelo Tejero, Sara Navarro, Manuel Bonet, Laura Pastor, Marcel Chirilov, Javier Fuentes, José Antonio "Toño" Burgos, Eunice Quezada, Hans Huarcaya, Jorge Diego Vázquez y Alberto González. El programa culminará con Prisma, de Juan Manuel Cañizares.

La interpretación correrá a cargo del Grupo Modus Novus, formación especializada en música contemporánea integrada por músicos vinculados a la Orquesta Sinfónica de RTVE.

Estará dirigida por Santiago Serrate, cuya trayectoria incluye 135 estrenos mundiales y 36 estrenos nacionales, además de colaboraciones con destacados teatros, orquestas e instituciones musicales.

LA CULMINACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS.

El Concierto de Laureados constituye uno de los momentos centrales del Máster Universitario en Composición Musical con Nuevas Tecnologías de UNIR, ya que permite que las obras de los estudiantes seleccionados den el salto desde el ámbito académico hasta su estreno ante el público por intérpretes profesionales.

El programa, que ha formado ya a nueve promociones de compositores, ofrece formación especializada en tres grandes ámbitos de la composición contemporánea: música instrumental o de concierto, audiovisual y electroacústica. Según la información académica facilitada por UNIR, se trata del primer máster oficial de su categoría impartido en español a nivel mundial.

Con esta octava edición, UNIR refuerza su apuesta por proporcionar a los nuevos creadores un espacio en el que la formación universitaria pueda culminar en una experiencia artística profesional y en la presentación pública de sus propias composiciones.