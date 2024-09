UNIR presenta en la UNESCO la primera Declaración para un uso ético de la IA en Educación Superior

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicerrector de Proyectos de Investigación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR, España) y rector de MIU City University Miami (MIU, EE.UU), Daniel Burgos, ha presentado este martes la Declaración de esta universidad para un uso ético de la Inteligencia Artificial en Educación Superior (la primera que formula una universidad en español o de una universidad online, en cualquier idioma) en la sede de la UNESCO en París, Francia.

Ha desglosado el manifiesto durante una cumbre en el marco de la segunda edición de la Digital Learning Week -DWL- (Semana del Aprendizaje Digital). Lo ha hecho en el panel 'AI in higher education and research: Competencies and ethicalprinciples', integrado además por otros referentes mundiales en materia de Inteligencia Artificial aplicada a la educación superior y la investigación.

La cita en la UNESCO, a la que asisten anualmente más de 3.000 personalidades de primer nivel internacional de todos los países del mundo en el ámbito de la educación online y tecnología educativa, ha comenzado ayer y se extenderá hasta el próximo jueves.

El objetivo del documento es sentar bases de consenso que guíen a todos los actores que forman parte del grupo educativo Proeduca, al que pertenece UNIR (profesores, estudiantes, personal de gestión, junta de gobierno, investigadores, etc.) en el uso, aplicación, e incluso desarrollo de soluciones basadas en IA y, especialmente, de la IA generativa.

Pero, más allá de su uso y aplicación interna, supone un paso significativo para ayudar a establecer un marco común y necesario de actuación en las instituciones educativas de cualquier país. Es decir, representa el punto de partida para que otras universidades del mundo adopten eventual y conjuntamente políticas similares respecto a un tema tan esencial hoy en día como es el uso ético de la IA en Educación Superior. Hasta la fecha, solo hay una docena de universidades en el mundo que posean algún tipo de regulación sobre esta temática (ej. Guía de utilización), y ninguna -a excepción de UNIR- que lo haga desarrollando sus cursos en español.

UN MANIFIESTO CON 10 PRINCIPIOS

Burgos ha descrito cada uno de los ejes que integran la Declaración: "La humanidad está viviendo una apasionante e imparable transformación digital desde las pasadas décadas. Indiscutiblemente, la IA forma ya parte íntima de nuestra vida digital y, como todo ingenio fruto del progreso humano, tiene sus aspectos positivos (principalmente, la mejor organización de la información no estructurada), pero también otros negativos (como la introducción de sesgos y la potencial intromisión en la privacidad).

Asimismo, la IA puede democratizar y aumentar el acceso de información, conocimiento y educación dentro de cualquier sector económico y cultural", se menciona en la introducción del manifiesto.

La Declaración para un uso ético de la IA en Educación Superior de UNIR se sostiene en diez principios: Contribución Social, Equidad, Capacitación, Supervisión, Ética, Confidencialidad, Transparencia, Sostenibilidad, Conocimiento y Trazabilidad.

"La declaración se integra en una estructura de políticas que el grupo Proeduca despliega para todas sus universidades. Sola, aislada, tiene un valor relativo. El gran peso viene de la articulación conjunta con otras áreas y temáticas, como la Política sobre Educación Abierta -ya publicada en 2017, primera en su campo en español y en formación online-, o la Investigación", ha señalado el principal artífice de la Declaración, y director de la Cátedra UNESCO en eLearning. También ha resaltado que "aunque hablemos de uso ético de la IA, creo que se pone mucho énfasis en el producto, en la herramienta, no en el usuario. Es decir, lo que es ético es la persona, no la herramienta, que no deja de ser otro artilugio más del que ya averiguaremos su uso real y práctico".

Tras la finalización de su exposición, Burgos ha considerado que el hecho de presentar la Declaración en un foro internacional tan relevante y trascendente como lo es la DWL (que solo admite una media de entre el 15 y 20 por ciento de los cientos de propuestas formuladas por instituciones y profesionales de la educación de todo el mundo, para que sean expuestas en este espacio) es muy importante porque "esta semana representa el evento anual clave de la UNESCO en Educación y sirve de punto de conexión y comunicación de los avances más significativos en el sector.

En el caso de la declaración, puede servir como punto de partida para que otras universidades, o cualquier centro educativo de cualquier nivel, puedan adaptarla a su contexto y sus necesidades, dado que se ha publicado con licencia abierta".

Una cumbre mundial con prestigiosos líderes y referentes de la educación digital La Digital Learning Week es el evento emblemático anual de la UNESCO sobre el aprendizaje digital y la transformación de la educación.

Desde el pasado año, convoca a líderes globales, responsables políticos, investigadores y profesionales de la educación digital de diversas organizaciones, incluidos organismos de las Naciones Unidas, gobiernos, ONGs y el sector privado para orientar la tecnología para la educación.

Durante los días en los que transcurre el evento, Daniel Burgos también ha coorganizado a la presentación de la red de la cátedra UNITWIN sobre Educación Abierta, de la que UNIR es socia fundadora. Se trata de la primera red de esta temática en la UNESCO.

GUÍA SOBRE USO DE LA IA EN TAREAS DE INVESTIGACIÓN

Asimismo, el vicerrector de Proyectos Internacionales de UNIR y rector de MIU City University Miami ha presentado en el espacio del foro la 'Guía Proeduca sobre uso de la IA en tareas de investigación'.

El documento establece directrices para el uso responsable de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) Generativa en el ámbito de la investigación que son desarrolladas o implementadas por todas las universidades del grupo Proeduca.

"El objetivo de la Guía es proporcionar un protocolo claro de actuación ante las actividades más habituales en investigación, como la escritura de artículos científicos", ha concluido el director de UNIR iTED.