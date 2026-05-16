La Universidad de La Rioja acoge un encuentro científico con la Facultad de Medicina de Harvard

Universidad de La Rioja - UR

LOGROÑO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad de La Rioja organiza este miércoles, 20 de mayo, un Encuentro Científico con The Kolter Lab, un grupo de científicos de la Facultad de Medicina de Harvard liderado por el profesor emérito de Microbiología Robert Kolter.

Tal y como ha informado la UR, Robert Kolter, que viaja acompañado por compañeros del Departamento de Microbiología y Genética Molecular de la Universidad de Harvard, ofrecerá la conferencia 'Dinámica de poblaciones, de microorganismo a humanos'.

Tras ser recibido y saludado por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, el presidente del Consejo Social de la UR, Juan Antonio Fernández-Velilla; y por Eduardo Fonseca Pedrero, vicerrector de Política Científica.

Tras su intervención, se celebrará una ronda de intervenciones sobre investigación en la Universidad de La Rioja presentada por Patricia Pérez Matute, cecana de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Intervendrá en primer lugar Carmen Torres, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular, con la ponencia 'Antimicrobial resistance and alternatives to antibiotics with the One Health perspective'.

A continuación, lo harán Francisco Corzana y Jesús Manuel Peregrina, catedráticos de Química Orgánica, con 'Artificial Glycopeptides for Cancer Vaccines and Diagnostic Tools'.

Y, finalmente, Patricia Pérez Matute, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, cerrará el turno de intervenciones con 'Beyond Infection, Now Colonization: The Role of the Microbiota in Health and Disease'.

ROBERT KOLTER

Roberto Kolter es catedrático emérito de microbiología en la Facultad de Medicina de Harvard, y expresidente de la Sociedad Estadounidense de Microbiología. Kolter ha sido profesor en dicha facultad desde 1983 y fue codirector de la Iniciativa de Ciencias Microbianas de Harvard entre 2003 y 2018.

Durante los 35 años de actividad del laboratorio Kolter, desde 1983 hasta 2018, más de 130 estudiantes de posgrado y becarios posdoctorales exploraron una mezcla ecléctica de temas centrados en el estudio de los microbios, desde la fisiología bacteriana básica hasta el descubrimiento de compuestos bioactivos.

Las actividades de investigación del laboratorio de Kolter en la Facultad de Medicina de Harvard entre 1983 y 2018 han abarcado varias líneas principales de investigación en paralelo y se extendieron a numerosos subcampos interrelacionados de la microbiología.

Su línea de investigación principal era utilizar enfoques genéticos para estudiar procesos fisiológicos (y las propiedades emergentes asociadas) que las bacterias han desarrollado para responder a condiciones de estrés en el entorno, como la escasez de nutrientes o el hambre, o como resultado de interacciones ecológicas con otros organismos vivos.