La Universidad de La Rioja organiza en noviembre dos Cursos de Español 'Lengua y Patrimonio'

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja organiza dos Cursos de Español 'Lengua y Patrimonio', para los niveles principiante e intermedio, que se van a desarrollar en noviembre en el marco del proyecto Valle de la Lengua-Campus Valle de la Lengua y en colaboración con el Centro Riojano de Innovación Educativa, dentro del Plan de Acompañamiento del Programa de Auxiliares de Conversación del Ministerio de Educación.

El curso de nivel A1/A2 tendrá lugar del 3 de noviembre al 3 de diciembre 2025, en horario de 17,00 a 20,00 horas, cada lunes y miércoles, en el Aula 204 del Edificio de Filología (C/ San José de Calasanz, 33. Logroño); mientras que el curso de nivel B1/B1+ se desarrollará del 4 de noviembre al 4 de diciembre 2025, también en horario de 17,00 a 20,00 horas, pero los lunes y miércoles, en el Aula 103 del Edificio de Filología.

La actividad se enmarca dentro del Proyecto Valle de La Lengua-Campus Valle de la Lengua de la Universidad de La Rioja (Plan De Transformación), Área "Enseñanza-Aprendizaje del español" y dirigida por la profesora de la UR, Aurora Martínez Ezquerro.

Ambos cursos ofrecen una inmersión efectiva en el conocimiento de la lengua y del patrimonio lingüístico del español. Están destinados a participantes en el Programa de auxiliares de conversación del Ministerio de Educación destinados en centros educativos de La Rioja.

Los cursos pretenden mejorar el conocimiento de la lengua española y su patrimonio cultural, desarrollar las habilidades comunicativas básicas e intermedias en español, comunicarse efectivamente en situaciones cotidianas, comprender textos orales y escritos relevantes para su entorno inmediato, así como conocer aspectos culturales y lingüísticos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Para ello, se llevará a cabo un enfoque comunicativo centrado en el alumno, adaptándose a las necesidades específicas de los estudiantes de español (niveles A1/A2 y B1/B1+) mediante actividades que fomenten la participación activa y el aprendizaje significativo, todo ello valorando la diversidad cultural y lingüística y generando debates y reflexiones para promover el respeto, la tolerancia y la cooperación intercultural.

Ambos cursos establecerán autonomía al estudiante, mediante el desarrollo de habilidades para aprender de forma independiente, establecer objetivos personales y evaluar el progreso. Al mismo tiempo, se alentará a los estudiantes a expresar sus experiencias, opiniones y emociones, y se fomentará la interacción entre ellos para que compartan sus conocimientos y perspectivas.

Cada curso consta de 30 horas presenciales, en las cuales el alumnado desarrollará habilidades comunicativas tanto en nivel principiante como intermedio y comprenderá aspectos culturales y lingüísticos específicos del nivel de referencia. Al finalizar cada curso se expedirá un certificado oficial acreditativo de aprovechamiento.

CAMPUS VALLE DE LA LENGUA

El Campus Valle de la Lengua es una de las líneas de actuación prioritarias del proyecto estratégico Valle de la Lengua, impulsado por Gobierno de La Rioja para aprovechar el español como herramienta de desarrollo y que incluye actuaciones en distintos ámbitos, entre ellos el aprendizaje.

En esta área, la Universidad de la Rioja juega un papel fundamental como socio estratégico para el desarrollo de actividades formativas y congresuales diferenciales e innovadoras en español y sobre el español, asociadas a estancias en el entorno del Valle de la Lengua y con impacto nacional e internacional que conformarán el Campus Valle de la Lengua.