UPA Rioja participa en el programa Cultiva 2026 con siete explotaciones agrarias a lo largo de toda la Rioja

LOGROÑO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de La Rioja ha iniciado el programa 'Cultiva' en la región, mediante el que recibirá la visita de jóvenes agricultores y ganaderos de otras regiones de España en 7 de sus explotaciones modelo, tanto hortícolas, como frutales, de apicultura y ganadería extensiva. Se trata de destinos singulares que acogen a jóvenes de diferentes sectores agropecuarios a nivel nacional para fomentar su formación in situ de la mano de los mejores profesionales de La Rioja.

La primera visita organizada por UPA ha sido la de un joven ganadero de bovino de Ourense a la explotación de Álvaro Capellán en Zorraquín, veterano en el programa, que ha sido galardonado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el pasado 2025 por su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la formación.

Con este programa, UPA Rioja busca que los jóvenes creen un vínculo de aprendizaje con los anfitriones, que aportan perspectivas y métodos de trabajo diferentes a los que conocen en sus regiones, para que puedan implementar cambios y mejoras en sus explotaciones de origen.

Capellán cuenta con más de 20 años de experiencia al mando de una explotación de bovino de leche y carne, y junto a su familia, elabora productos lácteos totalmente artesanos. Lo que hace tan especial su caso es que no solo transmite a los jóvenes que visitan su granja sus conocimientos técnicos, sino que también el arraigo y el amor por un sector, que requiere de mucho sacrificio y dedicación.

Desde UPA Rioja apostamos por la incorporación y formación de jóvenes al sector agrícola y ganadero, lo que nos motiva a colaborar con el Programa Cultiva desde su inicio en 2021. A lo largo de los próximos meses, se van a organizar las visitas de 10 jóvenes del resto de España a las explotaciones modelo de los afiliados, y a tramitar las salidas de los jóvenes incorporados a otras explotaciones del territorio nacional.