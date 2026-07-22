La UR abre los períodos extraordinarios de admisión en estudios oficiales de Máster para el curso académico 2026-2027

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LOGROÑO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Universidad de La Rioja ha abierto los plazos extraordinarios de admisión en los másteres oficiales que se impartirán durante el próximo curso 2026-27, una oferta renovada que estrenará el próximo curso tres nuevos programas oficiales de posgrado y con un total de 19 títulos (11 presenciales, 3 semipresenciales y 5 online).
El plazo se desarrolla del 17 al 30 de julio y del 18 de agosto al 3 de septiembre, estando prevista la publicación de la lista de admitidos provisional para el 14 de septiembre. La matrícula podrá realizarse entre el 15 y el 24 de septiembre.
La admisión se realiza a través de https://www.unirioja.es/administracion-y-servicios/oficina-de-estudiantes/admision-de-master.
TRES NUEVOS TÍTULOS.
Entre las novedades figura, por un lado, el Máster en Marketing y Emprendimiento Agroalimentario, un programa oficial y presencial impulsado por el Campus de Excelencia Internacional Iberus y el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), a través del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (CIHEAM Zaragoza), e impartido íntegramente en inglés.
Este Máster forma profesionales capaces de generar valor a lo largo de toda la cadena alimentaria en un sector clave para la economía, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.
La segunda novedad es el Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera: Fundamentos Pedagógicos y Competencia Digital, un programa innovador que incorpora los últimos avances en la enseñanza-aprendizaje de esta lengua, especialmente en el ámbito de la digitalización y la inteligencia artificial.
Con una sólida base pedagógica, el máster presta atención al desarrollo de actividades de comunicación en entornos digitales y al diseño y creación de materiales y recursos que integran herramientas de inteligencia artificial.
Las novedades se completan con el Máster Universitario en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario, que formará a técnicos e investigadores especializados en intervención social en contextos sociosanitarios.
Este programa surge en un momento de elevada demanda de nuevos perfiles profesionales capaces de afrontar situaciones de exclusión y alta vulnerabilidad derivadas de las crecientes desigualdades sociales, el desempleo, los conflictos de género, los choques culturales y étnicos, la pobreza infantil, entre otros desafíos.
OFERTA DE MÁSTERES 2026-2027.
Másteres presenciales:
Máster en Acceso a la Abogacía y la Procura
Máster en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático
Máster en Dirección de Proyectos
Máster en Gestión de Empresas Máster en Ingeniería Agronómica
Máster en Ingeniería Industrial
Máster en Intervención e Innovación Educativa
Máster en Investigación en Nutrición y Alimentación Personalizada
Máster en Marketing y Emprendimiento Agroalimentario
Máster en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación
Máster en Química y Biotecnología
Másteres semipresenciales:
Máster en Economía Circular
Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas
Máster en Tecnología, Gestión e Innovación Vitivinícola
Másteres online:
Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera: Fundamentos Pedagógicos y Competencia Digital
Máster en Estudios Avanzados en Humanidades
Máster en Procesamiento del Lenguaje y Aplicaciones de la Inteligencia Artificial a la Lingüística
Máster en Musicología Máster Universitario en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario.