La UR anima a los estudiantes a matricularse en ella por ofrecer "docencia de calidad y personalizada"

La vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de La Rioja (UR), Marian Martínez Calvo, ha animado a los estudiantes de Bachillerato y FP de La Rioja a matricularse en la universidad riojana ya que "ofrece docencia de calidad y personalizada al ser más pequeña que otras".

Ha sido antes de mantener una charla de orientación con alumnos del IES 'D'Elhuyar' de Logroño, en la que también han tomado parte la directora de la Oficina de Estudiante, María Prado Díaz Encabo, y el jefe de estudios del Instituto, Pablo Rubio.

Martínez Calvo ha indicado que la de hoy es otra de las charlas "para presentar la oferta educativa que tenemos en la Universidad de La Rioja, concretamente para los alumnos de bachillerato; la oferta de grados que tenemos para que se animen a estudiar en nuestra universidad pública".

Entre los atractivos que ha expuesto la vicerrectora se encuentran que "somos una universidad pequeña, donde impartimos una docencia de calidad y ahí los datos que nos avalan que somos la primera universidad con el mayor grado de inserción laboral de España -un 86 por ciento en grado- y la verdad que preparamos profesionales muy buenos en todos los ámbitos".

"El trato es muy personalizado, conocemos a los alumnos y alumnas por su nombre, los grupos son muy reducidos, con lo que la enseñanza tiene mucha más calidad que una enseñanza masificada", ha añadido, al tiempo que ha apuntado que "ofrecemos muchísimos programas para que puedan salir fuera de España, tanto a nivel Europa, a nivel internacional, como a nivel también dentro de España, para que puedan realizar un curso o un semestre en otra universidad española".

Por su parte, Díaz Encabo ha explicado durante esta campaña de información y orientación se han programado un total de 42 charlas en 32 centros de Secundaria de La Rioja, Navarra y País Vasco y a las que asistirán más de 2.800 estudiantes de 2º de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grados Superior.

Los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional conocen de primera mano las características de la Universidad de La Rioja como universidad pública, sus servicios e instalaciones, así como información de la prueba de acceso a la universidad, trámites de admisión y matrícula, y cualquier otro asunto que pueda ser de interés para los estudiantes preuniversitarios (becas, traslados de expediente, alojamiento, etc.).

Además, ha señalado que la Universidad de La Rioja organiza el sábado 14 de marzo la II Feria UR Orienta en la que los futuros universitarios que se acerquen hasta el CCT podrán recorrer los stands informativos que instalarán los centros de la Universidad de La Rioja (facultades y escuela), además de asistir a las charlas sobre el proceso de acceso y admisión a la universidad y las de los diferentes grados que se imparten en la UR.

Rubio, en su intervención, ha recordado que "estas charlas buscan orientar a los 120 alumnos de segundo de Bachillerato que tenemos matriculado, porque hay que tener en cuenta que a veces no saben ni qué elegir".

"A veces están un poco perdidos, aunque los intentamos orientar desde primero de bachillerato para enfocarlos hacia una carrera universitaria que les guste y después que tengan salidas profesionales", ha añadido, al tiempo que ha apuntado que "muchos optan por las ciencias, siendo las más demandadas las relacionadas con la salud y con la naturaleza". "Estamos intentando también animarles a las inginerias dado la importancia que tienen para la sociedad", ha destacado Rubio.

Entre los estudiantes, algunos como Sara ha señalado que "soy repetidora porque todavía no tengo muy decidido qué carrera elegir, por lo que espero que me guíen, que me cuenten, que me den como una información que sea relevante para yo poder decidir lo que quiera hacer en mi futuro" y ser un poquito pues ya decidirme qué carrera elegir.

"Estaba pensando al principio en derecho, pero creo que igual la nota no me llega, así que he pensado en trabajo social o magisterio, una de esas", ha añadido.

Algo más claro lo tenía Víctor que iba a hacer "ingeniería" aunque "no he decidido cuál elegir", mientras que Alejandro iba a cursar "ingeniería civil, seguramente en Santander, porque me gusta el tema de la construcción y además tengo mi padre que trabaja en ello y tendría un buen apoyo".