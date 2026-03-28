La UR expone en el CCT las obras galardonadas en su III Concurso de Fotografía Matemática

Una de las imágenes galardonadas. - UR

LOGROÑO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Jaime García Braña, estudiante del CEIP La Guindalera, y Lorenzo Ortega Álvarez, del IES Cosme García, y Marta Álvarez González han obtenido los primeros premios del III Concurso de Fotografía Matemática en las dos categorías destinadas a escolares, mientras que Marta Álvarez González ha sido la ganadora en la categoría de público general.

Los galardones del certamen, organizado por el grupo de divulgación científica 'Vaya Primos', se han entregado en un acto celebrado en el Salón de Actos del Edificio Científico Tecnológico de la Universidad. Las obras ganadoras se expondrán en el vestíbulo de dicho edificio (ala de Matemáticas) hasta el próximo 10 de abril.

El primer premio en la categoría A (Primaria y 1º-2º de ESO) ha sido la imagen titulada 'Un barco de matemáticas', obra de Jaime García Braña, que muestra un barco de origami decorado con tablas de multiplicar y cuyo reflejo genera un efecto de simetría, sugiriendo la presencia de dos embarcaciones.

En esta misma categoría, el segundo premio ha sido para Paula Barrabés Barrasa, del CEIP Caballero de la Rosa, por 'Cítricos simétricos'. El tercer premio ha correspondido a Juan Chóliz Sufrate, del Colegio Marianistas, por 'Matemáticas aplicadas a la construcción', centrada en la eficiencia geométrica de los panales de avispa.

En la categoría B (3º-4º de ESO, Bachillerato y Grado Medio), la obra ganadora ha sido 'Carámbanos, qué frío', de Lorenzo Ortega Álvarez, una imagen que ilustra la formación de conos invertidos en el hielo.

El segundo premio ha sido para Estela Cabezón Tejeda, del IES La Laboral, por 'Un instante que se extiende en la naturaleza', sobre ondas concéntricas en el agua. El tercer premio ha recaído en Miriam Fernández Fernández, también del IES La Laboral, por 'La sucesión natural', fotografía que relaciona la disposición de los pétalos de las flores con la sucesión de Fibonacci.

Por su parte, en la categoría C (público general), la obra galardonada con el primer premio ha sido la titulada 'Salir por la tangente', de Marta Álvarez González, una imagen que muestra circunferencias tangentes en un grupo de setas de otoño.

El jurado ha valorado aspectos como la creatividad y originalidad de las imágenes, la calidad técnica y la capacidad para identificar y explicar conceptos matemáticos presentes en el entorno cotidiano.

Los premios para las categorías A y B han consistido en calculadoras científicas, libros y otros artículos divulgativos (puzles, rompecabezas, maquetas), mientras que en la categoría C ha sido un vale de 50 euros en material de papelería.

El objetivo del concurso es fomentar la observación de las matemáticas en la vida cotidiana, encontrando su relación con objetos, edificios, lugares, etc.

De esta forma, el grupo 'Vaya Primos' busca potenciar el ingenio y la imaginación de los participantes, así como promover la inclusión y la vocación por las matemáticas.

El Concurso de Fotografía Matemática forma parte del Plan de actividades de divulgación de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de La Rioja y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.