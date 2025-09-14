La UR ofrece una cata de vino literaria maridada con el libro 'Tinto sobre Blanco: El vino en la literatura'

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de la Universidad de La Rioja organiza el próximo jueves, 18 de septiembre, una cata literaria en torno al libro 'Tinto sobre blanco: el vino en la literatura' de Miguel Ángel Muro, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de La Rioja.

La actividad, que tendrá lugar en el Punto de Encuentro ubicado en el lateral de la Biblioteca (acceso por c/ San José de Calasanz), es gratuita pero requiere inscripción a través de https://bit.ly/CataLiteraria18sepTintoBlanco.

Esta cata literaria tiene como hilo conductor la obra 'Tinto sobre blanco: el vino en la literatura', un libro que repasa el protagonismo desempeñado por el vino a lo largo de la historia de la humanidad, desde Sumeria hasta la actualidad, y cómo ha sido recogido y reflejado por la literatura universal.

Por su parte, la actividad busca explorar la relación entre el vino y la literatura, utilizando el contenido del libro como base para una experiencia enriquecedora que combina degustación y reflexión.

La idea es acercar a los participantes a la cultura vinícola a través de textos literarios, promoviendo un mayor conocimiento y apreciación de la literatura a través del vino en un entorno académico y cultural.

Esta actividad, organizada por la Biblioteca Universitaria, está dirigida a los estudiantes de la Universidad de La Rioja, ya que serán los graduados de la XIII Promoción del Grado de Enología quienes expliquen las características de los vinos que han producido. A su vez, los estudiantes de la Facultad de Letras y de la Educación serán los encargados de leer personalmente los textos literarios escogidos para la cata.

La propuesta incluye la degustación de la gama de vinos 'Trece entrecepas' acompañada de las lecturas de los fragmentos literarios que ilustran las características de cada vino, fomentando así el diálogo entre la literatura y la cultura del vino.

Paralelamente, está disponible la campaña literaria Vinaturas ubicada en el Rincón de la Lectura en la planta baja con libros seleccionados para la ocasión. Este espacio ha sido acondicionado para facilitar un ambiente acogedor y propicio para la discusión y el disfrute de la actividad.

TINTO SOBRE BLANCO

El libro Tinto sobre blanco. El vino en la literatura puesto en claro es una obra del doctor Miguel Ángel Muro, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, autor de obras como El cáliz de letras. Historia del vino en la literatura y La bodega literaria española.

Ilustrado por Jesús López Araquistain y publicado en el marco del proyecto Enorregión-Campus Internacional del Vino, el libro realiza un recorrido que comienza con un 'Elogio del vino (y algún vituperio)' y sigue con una resumida historia del vino en la literatura que transcurre desde la antigua Sumeria hasta la vinoteca literaria del siglo XXI y con una visión de las relaciones que se dan desde tiempo inmemorial entre el vino y las religiones.

Luego aborda la relación entre el erotismo y el vino en los textos literarios, las 'novelas envinadas' (novelas en las que el vino tiene protagonismo en la trama) y las 'novelas de vino y cine' (aquellas novelas que pasaron a la gran pantalla): desde 'La bodega' (1904), del escritor, periodista y político republicano español Vicente Blasco Ibáñez, hasta 'A merced de un dios salvaje' (2018), del riojano Andrés Pascual (pasando, entre otros autores, por obras de José Manuel Caballero Bonald, Noah Gordon, Gisela Pou o Virginia Gasull), y con películas como El prisionero de Zenda, La copa y la espada, Retorno a Brideshead, El festín de Babette, La parranda, Cuento de otoño y Entre copas.

Hay un capítulo dedicado a los 'Grandes bebedores de vino en la literatura', donde vemos desfilar a Polifemo, la Celestina, el Lazarillo, Sancho Panza, el Falstaff de Shakespeare o El Trasgo del vino de Ana María Matute, y otro en el que se presentan 'Escenas literarias de viña, bodega, taberna y mesa' con páginas sobre las labores del viñedo, la vendimia, las bodegas, las tabernas o los rituales de los restaurantes.

El libro termina con un capítulo dedicado a esa 'provincia singular' del vino, que es el champagne o el cava (el vino de la celebración y el erotismo), no sin antes haberse metido en el jardín de los vinos malos al lado de los buenos, en el capítulo titulado "Del Château Lafitte al Château Peleón" y mostrar aspectos como el vino en la cesta de la compra del rico, el vino cosechero, el tintorro y los vinos peleones, la engañosa equivalencia entre vino bueno y vino caro o la rivalidad entre vinos de diferentes lugares.