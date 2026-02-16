La UR reúne en un curso de formación a policías y militares de 15 comunidades autómas, Francia y Alemania - UR

La Universidad de La Rioja ha reunido en su Curso de Experto en Grappling Policial y Militar para Formadores a profesionales procedentes de 15 comunidades autónomas, incluidos agentes desplazados desde Canarias y Baleares, así como policías de Francia y Alemania, confirmando el creciente interés internacional por un modelo de capacitación técnica con sello universitario y orientado al uso profesional, proporcional y garantista de la fuerza.

La sesión presencial celebrada este pasado fin de semana en el campus, la Universidad de La Rioja consolida esta microcredencial universitaria como referencia universitaria pionera en Europa

El grappling policial es un conjunto de técnicas de agarre, derribo e inmovilización que usan las fuerzas de seguridad para controlar a personas agresivas o que se resisten, con el mínimo daño posible y respetando la legalidad y los derechos humanos.

MICROCREDENCIAL UNIVERSITARIA PIONERA CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El Curso de Experto se integra en el catálogo oficial de microcredenciales de la Universidad de La Rioja y se imparte en modalidad semipresencial, con una carga de 14 créditos ECTS. Combina 110 horas de docencia online con 30 horas presenciales, distribuidas en dos fines de semana completos de entrenamiento aplicado conducido por el experto en Grappling Policial Otavio Oscar Luz De Paula. El enfoque universitario se refleja en una estructura modular coherente, objetivos de aprendizaje definidos, criterios de evaluación y una orientación clara a resultados formativos verificables, con especial atención a la seguridad, la proporcionalidad y la minimización de riesgos en la intervención.

Al finalizar, el alumnado recibirá el diploma de la Microcredencial Universitaria de Experto en Grappling Policial, emitido por la Universidad de La Rioja, reforzando la trazabilidad de la cualificación y su reconocimiento en entornos profesionales y, especialmente, en el marco europeo de microcredenciales.

TRES DIRECCIONES AL MÁXIMO NIVEL

La dirección académica del Curso de Experto recae en Eduardo Fonseca Pedrero, catedrático de la Universidad de La Rioja y vicerrector de Política Científica, garantizando el rigor universitario, la coherencia curricular y el encaje del programa en el marco normativo de las enseñanzas universitarias y la formación permanente.

La dirección ejecutiva está encabezada por el coronel en excedencia Diego Luis Mimbrero García, designado por la Universidad de La Rioja, aportando experiencia en planificación, coordinación y liderazgo operativo en contextos exigentes.

Completa el equipo directivo Otavio Oscar Luz De Paula, experto en Grappling Policial, que dirige la parte aplicada en las sesiones presenciales. Este triángulo -dirección académica universitaria, dirección ejecutiva con experiencia operativa y liderazgo técnico especializado- apoyado por la experiencia y rigor en el apoyo a la docencia y alumnado, ejercido por Diego González González como miembro de la dirección ejecutiva, se consolida un modelo formativo equilibrado entre universidad, operativa y especialización.

DEL TATAMI UNIVERSITARIO AL OPERATIVO REAL

El programa sitúa a Logroño como sede académica de referencia y está orientado a formar a quienes, posteriormente, liderarán la implementación de estas técnicas en unidades de intervención, academias policiales y centros de instrucción militar, bajo criterios homogéneos, replicables y compatibles con la seguridad jurídica de la intervención.

La microcredencial integra entrenamiento práctico con escenarios de intervención, además de contenidos de soporte -marco jurídico, comunicación operativa, gestión del estrés y evaluación del desempeño- orientados a reforzar la seguridad operativa, la protección del agente y la reducción del riesgo de lesiones en las actuaciones.

MÁS ALLÁ DE LA DEFENSA PERSONAL: CIENCIA, DERECHO Y ÉTICA

A diferencia de planteamientos tradicionales centrados únicamente en técnicas, el Curso de Experto se estructura desde un enfoque multidisciplinar que integra: (1) marco jurídico del uso de la fuerza, proporcionalidad y límites; (2) factores psicológicos y fisiológicos del conflicto y toma de decisiones bajo estrés; (3) didáctica y metodología docente para formar formadores; y (4) técnicas específicas de control, inmovilización, conducción y trabajo en el suelo aplicadas a escenarios reales.

Asimismo, el programa incorpora perfiles docentes complementarios (ámbito jurídico, psicológico y operativo), reforzando un estándar de formación que prioriza la eficacia, la reducción del riesgo de lesiones y el respeto estricto a la ley y a los derechos fundamentales.

UN NUEVO ESTÁNDAR UNIVERSITARIO EN LA FORMACIÓN DE FORMADORES

Con esta microcredencial de 14 ECTS y modalidad semipresencial, la Universidad de La Rioja consolida una línea de formación especializada que conecta con el enfoque europeo de microcredenciales, concebidas para facilitar aprendizaje acreditable, portable y alineado con empleabilidad y cualificación profesional.

Logroño se proyecta de este modo como sede académica de alto rendimiento para una formación avanzada que combina técnica, derecho, ética y evaluación, consolidándose como referencia para quienes desean liderar la capacitación en control policial y militar con sello universitario.