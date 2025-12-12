UR, UNIR y FARO, aliados por "la mejor causa posible" gracias a un evento deportivo solidario contra el cáncer infantil - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unidos por "la mejor causa posible". Así han presentado los representantes de FARO, UNIR y UR este viernes los dos eventos deportivos solidarios 'Corre por la Vida' contra el cáncer infantil que tendrán lugar el próximo 22 de febrero de 2026 en Logroño. Una cita solidaria cuya recaudación irá íntegra al hospital Niño Jesús de Madrid para la investigación contra esta dura enfermedad.

La presidenta de la Asociación FARO (Familiares y Amigos de Niños con Cáncer de La Rioja), Estrella Benito, ha presentado esta iniciativa "muy ilusionada" y esperando que adquiera "una gran magnitud". El evento se celebra en coordinación con UR y UNIR y se ha elegido el domingo 22 de febrero ya que se sitúa en el entorno del 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil. Ya están las inscripciones abierta y hay posibilidad de adquirir 'Dorsal 0'.

Será, según sus palabras, "un día familiar y de celebración que combinará deporte, diversión y valores solidarios".

'GLADIATOR KIDS' Y CARRERA FAMILIAR

Pero ¿en qué consiste el evento?. La primera edición de 'Corre por la Vida' contará con la UR-FARO-UNIR Gladiator Mini Kids y la UR-FARO-UNIR Carrera Familiar, ambas tendrán como protagonistas a los niños pero está abierta a todos los familiares y amigos que quieran participar. Habrá un total de 2.000 inscripciones.

En concreto, la UR-FARO-UNIR Gladiator Mini Kids será un desafío de 1 kilómetro con obstáculos para niños y niñas de 3 a 9 años, acompañados de un mayor de edad (padres, madres, abuelos, abuelas, etc). Se desarrollará en horario de 10,00 a 12,00 horas, y contará con un aforo para 500 pequeños gladiadores.

Por su parte, la UR-FARO-UNIR Carrera Familiar consistirá en una carrera de 3 kilómetros aproximadamente en un ambiente familiar que tendrá su inicio a las 12,00h, con capacidad para 1.500 corredores.

"ESPEREMOS QUE SEA UNA REFERENCIA PARA LA RIOJA"

La rectora de la UR, Eva Sanz, ha asegurado que este acto "va mucho más de lo académico. Es un acto solidario". En este sentido, detalla, "las universidades tenemos muchas misiones también la de construir comunidad, compromiso y por eso nos llena de orgullo unir nuestros esfuerzos y potencial por una buena causa; la lucha contra el cáncer infantil".

"Esperemos que esta iniciativa se convierta en una referencia para La Rioja y para la recaudación de fondos contra el cáncer".

"NO PUEDE HABER CAUSA MÁS NOBLE"

Por su parte, el rector de UNIR, José María Vázquez García-Peñuela, ha asegurado que "no puede haber una causa más noble y que merezca más la pena de la colaboración entre las dos universidades riojanas que la lucha contra el cáncer infantil".

Como ha dicho está "seguro" de que el próximo 22 de febrero será un día muy importante "en la vida deportiva y solidaria de la ciudad para ayudar a las familias que luchan contra esta dura enfermedad".

Finalmente, y sobre el trabajo de FARO, ha vuelto a tomar la palabra su presidenta para recordar que la Asociación se constituyó en 1999 por un grupo de padres de niños diagnosticados de cáncer con el objetivo de contribuir a la mejora del estado de salud y la calidad de vida de los niños y adolescentes afectados por enfermedades oncológicas y de sus familiares, procurándoles una atención integral en las distintas fases de la enfermedad y en los problemas derivados de ella y del tratamiento.

"NADIE ESTÁ PREPARADO PARA QUE SU HIJO PASE POR UNA ENFERMEDAD ASÍ"

Ha destacado que pasar este proceso es "horrible". "Nadie está preparado para que su hijo pase por una enfermedad así". En La Rioja han atendido en este 2025 a unas 61 familias y alrededor de 10 menores con cáncer infantil aunque, como reconoce, en muchos casos esta enfermedad se cronifica y se alarga en el tiempo y pueden atender a más personas.

"Esta enfermedad puede llegar en cualquier momento y a cualquier familia. Y cuando la detectan -expresa- es el momento en el que te cae una bomba nuclear en casa, es el drama que cambia la historia de las familias" por eso, desde FARO, "nuestro objetivo es darles la mano y guiarles en el proceso".

EVENTO SOLIDARIO

Este evento solidario deportivo nace también con el objetivo de fomentar la actividad física entre niños y niñas en un ambiente familiar, promoviendo valores como el esfuerzo, el compañerismo y la superación personal a través del deporte.

Más allá del desafío deportivo, ambas actividades tienen un marcado carácter solidario, dado que todo lo recaudado durante el evento será destinado a la asociación FARO, que entregará íntegramente los fondos a la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, destinados al programa de investigación del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica, que trabaja en nuevas líneas de tratamiento y mejora de la calidad de vida de los niños y adolescentes con cáncer.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Fundación La Caixa, Grupo Profand y Redondo Solozábal.

INSCRIPCIONES

La inscripción se puede realizar a través de las siguientes plataformas:

UR- FARO-UNIR Gladiator: https://www.deporticket.com/web-evento/12507-ur-faro-unir-gl... Inscripción individual 15 euros (por menor acompañado de adulto).

UR FARO UNIR FAMILIAR: https://inscripciones.ferrersport.com/node/47 Inscripción individual: 15 euros (por persona).

Inscripción por grupo / familia de 4 personas: 45 euros Inscripción por grupo / familia de 6 personas: 60 euros