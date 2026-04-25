Urbanismo, atención al ciudadano, servicios sociales y limpieza, entre los temas tratados en los 'Sábados del vecino'

Urbanismo, atención al ciudadano, servicios sociales y limpieza, temas tratados en los 'Sábados del vecino' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado por el concejal Javier Martínez, ha mantenido hoy encuentros personales con vecinos y vecinas de Logroño dentro de una nueva sesión de los 'Sábados del vecino'.

La iniciativa, impulsada por el alcalde, Conrado Escobar, tiene como objetivo reforzar la participación y posibilitar que los ciudadanos y ciudadanas expongan sus propuestas, sugerencias o inquietudes de forma directa.

Durante los encuentros que se han sucedido en la mañana en el Ayuntamiento de Logroño, se han abordado temas como el urbanismo en nuestra ciudad y los servicios sociales o la atención al ciudadano en la casa consistorial. También se han planteado inquietudes sobre la limpieza en algunas zonas de la ciudad y las basuras en el entorno del Casco Antiguo de Logroño.

Desde el consistorio se toma nota de todas las propuestas presentadas durante estos encuentros por parte de la ciudadanía, y son estudiadas y seguidas por los concejales del equipo de Gobierno responsables del área pertinente. El objetivo es dar siempre una respuesta en el menor tiempo posible.

CÓMO PARTICIPAR

Los 'Sábados del vecino' se llevan a cabo los primeros sábados de cada mes (salvo aquellos que sean festivos o por alguna cuestión de agenda, en cuyo caso se reprograma en otro sábado del mes).

Con el objetivo de acercar aún más los 'Sábados del vecino' a la ciudadanía y poner en valor distintos enclaves de la ciudad, esta iniciativa se trasladará a otro espacio municipal en la próxima edición de estos encuentros.

Para participar en los mismos, existen tres vías de inscripción: el teléfono 010, el canal de Whatsapp municipal (618700010) y un correo electrónico habilitado específicamente para esta iniciativa: sabadodelvecino@logrono.es.

Las peticiones se podrán recibir hasta el jueves previo a la celebración de los encuentros y será necesario identificarse con nombre, apellidos, teléfono de contacto y asunto que se desea tratar. A partir de ahí, el Ayuntamiento de Logroño se pondrá en contacto con la persona para concertar la cita a una hora determinada.