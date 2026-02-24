La UTE AirNostrum-Mel Air Limited presenta oferta para operar los vuelos regulares a Madrid y Palma de Mallorca

Archivo - Aeropuerto De Agoncillo - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La UTE formada por las compañías AirNostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo y Mel Air Limited ha presentado una propuesta para operar los vuelos regulares con Madrid y Palma de Mallorca desde el aeropuerto Logroño-Agoncillo.

Esta licitación, cuyo plazo de presentación de ofertas finalizó ayer, día 23, a las 14 horas, y hoy ha iniciado su proceso de valoración, fue impulsada por el Gobierno de La Rioja con el objetivo de reforzar la conectividad de los riojanos, promover el turismo e impulsar el desarrollo económico, social y cultural de nuestra región.

El contrato, licitado por La Rioja 360 Grados Avanza, contará con una vigencia de dos años, prorrogables por dos años más, y un presupuesto base de 5.072.441 euros para los dos primeros años.

Tras la apertura del sobre A y el examen de la documentación presentada, se ha constatado que la oferta de la UTE mencionada, cumple los requisitos exigidos en la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas particulares, procediendo a su admisión y a la continuación del proceso de licitación.

Esta licitación refleja "el compromiso del Gobierno de La Rioja con el aeropuerto regional como una pieza estratégica para garantizar la conectividad, la competitividad y la promoción nacional e internacional de nuestra región", como apuntan desde el Ejecutivo regional.

En este sentido, recuerdan que el próximo 27 de marzo, Vueling comenzará a operar los vuelos desde La Rioja a Barcelona que conectarán a los riojanos no sólo con la ciudad condal sino también con otros 80 destinos nacionales e internacionales.

Y próximamente, se licitará el servicio para el mercado de las Islas Canarias con el objetivo de poder viajar este verano, que, en caso de ser adjudicado, se convertirá en el cuarto aeropuerto nacional que cuente con vuelos regulares desde La Rioja durante esta legislatura.

DOS AÑOS EN VIGOR, CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA HASTA 2030.

El pliego establece que las operaciones con Madrid comenzarán a partir del 11 de mayo y en los meses previstos entre Logroño y Palma de Mallorca. El acuerdo estará en vigor entre el 11 de mayo 2026 y el 10 de mayo de 2028, con posibilidad de prórroga hasta el 10 de mayo de 2030.

En la conexión con Madrid, el pliego determina un mínimo de 6 frecuencias semanales, durante al menos 44 semanas al año, lo que supone 264 frecuencias anuales, equivalentes a 528 trayectos de ida y vuelta.

En la ruta hacia Mallorca, se establece un mínimo de 12 frecuencias anuales, equivalentes a 24 trayectos de ida y vuelta, durante el periodo estival comprendido en los meses de julio y agosto.

De la suma de ambas, resulta un mínimo de 276 frecuencias anuales, equivalentes a 552 trayectos individuales.

La aeronave deberá disponer de un mínimo de 72 plazas por vuelo, lo que da como resultado un mínimo de 39.744 asientos anuales en la suma de ambas rutas, y de 79.488 asientos en los dos primeros años del contrato.

CONTRATO DE PROMOCIÓN DE LA RIOJA.

El contrato tiene como uno de sus objetivos reforzar la proyección nacional e internacional de La Rioja como destino turístico y de negocio, integrando su promoción en los entornos, soportes y canales asociados al viaje aéreo de pasajeros, tanto en el ámbito digital como en el experiencial.

Así, la adjudicataria garantizará una presencia efectiva, identificable y continuada del destino La Rioja en los soportes asociados al viaje del pasajero y en todos los canales digitales propios del adjudicatario, tales como página web, plataformas de reserva, aplicaciones móviles o perfiles corporativos en redes sociales, entre otros, sin perjuicio de la incorporación de acciones complementarias que refuercen el impacto promocional.

Así, estará obligada a promocionar La Rioja como destino turístico y de negocio en la página web corporativa de la aerolínea y en cualquier otro canal digital del que disponga y a divulgar la ruta objeto de este contrato a través de las citadas plataformas.

BILLETE ÚNICO, FACTURACIÓN DE EQUIPAJE A DESTINO FINAL.

Dada la condición estratégica del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como principal centro de conexiones nacional e internacional, la aerolínea adjudicataria debe garantizar una experiencia de viaje integrada para los pasajeros con origen en el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo que utilicen la ruta objeto del contrato para conectar con la red de destinos nacionales y/o internacionales de la aerolínea.

Este servicio de conectividad tendrá carácter obligatorio y deberá incluir, como mínimo, las siguientes características técnicas: billete único en conexión, facturación de equipaje a destino final y garantía de protección en conexión.

La ruta Logroño-Palma de Mallorca tendrá la consideración de conexión directa, sin obligación de billete único ni facturación en conexión, sin perjuicio de su integración comercial en la red del adjudicatario.