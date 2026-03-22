Valdezcaray abre este domingo con ocho pistas y 8,99 kilómetros esquiables

Pista Colocobia - VALDEZCARAY

LOGROÑO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí de Valdezcaray ha abierto este domingo, 22 de marzo, con ocho de sus 26 pistas disponibles, lo que supone 8,99 kilómetros esquiables, un 45 por ciento del total, tal y como informa el parte de nieve de la estación.

Con un tiempo soleado, y cuatro grados de temperatura, Valdezcaray ofrece espesores de entre veinte y setenta centímetros en latitudes entre 2.125 y 1.800 metros; y entre diez y cincuenta centímetros a latitudes entre 1.620 y 1.530 metros, con calidad nieve primavera.

Las pistas disponibles este sábado son La Cascada; Principiante; Salegares; Colocobia Verde; Colocobia; Los Tubos; Campos Blancos; y La Balsa.

En cuanto a los remontes, hay abiertos seis de los diez con que cuenta la estación: TSD La Cascada; TSD Rehoyo; TSD Colocobia; TSD Campos Blancos; TSF Salegares; y TQ Principiantes.

La estación informa de que no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista, por lo que indica a los usuarios que deberán informarse en la propia estación antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.