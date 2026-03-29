Valdezcaray abre este domingo con 3 pistas y 4,2 kilómetros esquiables - VALDEZCARAY

LOGROÑO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray ha abierto este domingo, 29 de marzo, con 3 de sus 26 pistas en funcionamiento y con 4,2 kilómetros esquiables, un 21 por ciento del total.

En este momento, hay en la estación -1 grado de temperatura, en un día nublado y con viento. Accesos a la pista con ruedas de nieve o cadenas. Cañones en producción.

De acuerdo a las previsiones de la estación, las pistas abiertas son 'Principiantes', 'Salegares', y 'Los Tubos'.

El espesor de la nieve se encuentra entre los 10 y los 70 centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 2.125 metros, con calidad de nieve polvo.

Por su parte, la previsión apunta a que los accesos están abiertos así como cuatro de los diez remontes: TSD 'La Cascada', TSD 'Rehoyo', TSF 'Salegares', y TQ 'Principiantes'.

Como informan desde la propia estación, "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse en la propia estación antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.