Valdezcaray abre este lunes con 7 pistas y 5,6 kilómetros esquiables - WEB CAM VALDEZCARAY

LOGROÑO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray ha abierto este lunes, 19 de enero, con siete de sus 26 pistas en funcionamiento y 5,6 kilómetros esquiables, un 28 por ciento del total. En este momento hay en la estación 0 grados de temperatura y el cielo está nublado.

De acuerdo a las previsiones de la estación, las pistas abiertas son 'La Cascada', 'Principiantes', 'Salegares', 'Colocobia Verde', 'Salegares', 'Colocobia' y 'Los Tubos'. Los cañones están en producción en la pista de 'Colocobia'.

El espesor de la nieve se encuentra entre los 10 y los 70 centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 1.800 metros, con calidad de nieve polvo.

Por su parte, la previsión apunta a que los accesos están abiertos, aunque se recomienda precaución a la hora de circular. Además, están en funcionamiento cinco de los diez remontes: el TSD 'La Cascada', TSD 'Rehoyo', TSD 'Colocobia', TSF 'Salegares' y TQ 'Principiantes'.

Como informan desde la propia estación, "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse en la propia estación antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.