Valdezcaray aumentó un 68 por ciento el número de visitantes con 102 días de apertura

Archivo - Pista de Rehoyo en Valdezcaray - VALDEZCARAY - Archivo

LOGROÑO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray aumentó, en la temporada 2025-2026, en un 68 por ciento el número de visitantes, hasta los 81.941, con 102 días de apertura, de los que 88 lo fueron para la práctica de esquí, frente a los 82 del año pasado -si bien algunos se hicieron con una única pista-, y los 48 de hace dos temporadas.

Con estos datos, tanto el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el gerente de Valdezcaray, Carlos Pérez, han asegurado que ha sido una "muy buena temporada", debido a las "condiciones climáticas que hemos podido disfrutar, y que ha permitido tener abierta la estación desde antes de Navidad hasta después de Semana Santa".

A ello, ha unido Pérez Pastor también al "análisis y trabajo de los años previos que permitió establecer un plan de necesidades que han permitido que esta temporada se empiecen a recoger de una forma muy satisfactoria para todos los usuarios los frutos de todo este trabajo". Además, ha puesto en valor el trabajo de todo el personal de la estación.

El consejero ha destacado que hay sido "extraordinaria" la temporada "para una estación que tiene una incidencia en el turismo, en la economía del valle y en el valor de marca de La Rioja en las comunidades limítrofes que nos visitan para disfrutar de la nieve, muy estimable".

De hecho, ha apuntado que el 80 por ciento de los que se acercan a Valdezcaray, son de fuera de la región, con especial incidencia de visitantes del País Vasco, que llegan a suponer un 50 por ciento. Después, los riojanos son un 20 por ciento, y el 30 por ciento restante proceden del resto de CCAAs como Navarra, Madrid y Cataluña, y de provincias como Burgos o Valladolid.

Pérez Pastor ha destacado la celebración del 50 aniversario de la estación, así como la presencia de escolares riojanos a través del programa de iniciación al esquí.

El gerente de Valdezcaray, por su parte, ha indicado que, de cara al futuro, "nos planteamos año tras año ser una estación más sólida y mejorar de cara al futuro cada temporada". De hecho, este mes de julio, se procederá a la revisión extraordinaria de los telesillas de 'Rehoyo' y 'Colocobia', y en 2027 el de 'Campos Blancos'.

Pérez ha puesto en valor las inversiones acometidas en los últimos años en la estación que "eran imprescindibles y así se han demostrado".

Ha añadido que "aunque la temporada ha acompañado climáticamente realmente no ha nevado tanto en la Sierra de la Demanda como en otros macizos montañosos, pero hemos contado nieve de manera abundante debido al sistema de producción de nieve renovado, que ha hecho posible que pudiéramos iniciar la temporada aun cuando la nieve natural nos había visitado de manera muy escasa".

Finalmente, el gerente ha indicado que "se ha notado también muchísimo el trabajo de las pisapistas nuevas incorporadas", así como el de los "paravientos que han hecho que se pudiera recuperar la nieve", al tiempo que ha puesto en valor el nuevo alquiler de esquí que "ha dado muy buenos resultados".