Valdezcaray, cerrada este viernes por fuerte viento

Pista de Colocobia en Valdezcaray

LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray permanece cerrada este viernes, 29 de enero de 2026, por viento fuerte en la zona, según se informa en la página web de la instalación.

En este momento hay en la estación 0 grados de temperatura y, además del fuerte viento, el cielo está nublado.

Ayer, jueves, Valdezcaray abrió con cinco de sus 26 pistas en funcionamiento y 3,7 kilómetros esquiables, un 18 por ciento del total.

Estuvieron abiertas las pistas 'La Cascada', 'Principiantes', 'El Camino', 'Salegares' y 'Salegares 1'.

El espesor de la nieve se encuentra entre los 10 y los 70 centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 1.800 metros, con calidad de nieve polvo.

Además, desde la estación se informó de la apertura de cuatro de los diez remontes: TSD 'La Cascada', TSF 'Salegares', TSD 'Colocobia' y TQ 'Principiantes'.

Como es habitual, desde la propia estación se indica que "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse en la propia estación antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.