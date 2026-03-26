Valdezcaray se encuentra este jueves cerrada al público - VALDEZCARAY

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray permanecerá este jueves, 26 de marzo, cerrada al público, según el parte de las 09,00 horas recogido en su página web. En este momento, hay en la estación 4 grados de temperatura, con viento.

En el día de ayer, la estación abrió con 6 pistas y 8,3 kilómetros esquiables.

Se encontraban abiertas las pistas de 'Principiantes', 'Salegares', 'Colocobia', 'Los Tubos', 'Campos Blancos' y 'La Balsa'.

El espesor de la nieve se encuentra entre los 10 y los 60 centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 2.125 metros, con calidad de nieve primavera.

También estuvieron abiertos seis de los diez remontes: TSD 'La Cascada', TSD 'Rehoyo', TSD 'Colocobia', TSD 'Campos Blancos', TSF 'Salegares', y TQ 'Principiantes'.