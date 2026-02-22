Valdezvaray abre este domingo con siete pistas y nieve polvo y primavera

Pista Salegares - VALDEZCARAY

Con una temperatura de cinco grados y sol, la Estación de Esquí de Valdezcaray ha abierto este domingo, 22 de febrero, con siete pistas, de las 26 con que cuenta, y nieve polvo y primavera.

En un día en el que continúan los actos de celebración del cincuenta aniversario, Valdezcaray cuenta con 7,84 kilómetros esquiables, lo que supone que está al 39 por ciento.

Pone a disposición de los visitantes siete pistas: La Cascada, Principiantes, Salegares, Colocobia Verde, Colocobia, Los Tubos y Campos Blancos.

Se unen siete de los diez remontes: TSD La Cascada, TSD Rehoyo, TSD Colocobia, TSD Campos Blancos, TSF Salegares, TSF Valdezcaray, y TQ Principiantes.

La nieve es polvo a los 2.125 metros de altitud y primavera a los 1.800, 1.620 y 1.530. En cuanto a los espesores de la nieve, se encuentran entre los quince y los cincuenta centímetros en altitudes situadas entre los 1.800 y los 2.125 metros.

Hay entre veinte y sesenta centímetros de espesor en una altitud de 1.620 metros; y entre diez y cincuenta centímetros en una altitud de 1.530 metros.

La estación recuerda que no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista y recomienda informarse de su estado.

CINCUENTA ANIVERSARIO

Hoy domingo la programación del 50 aniversario continúa en Valdezcaray con actividades vinculadas a los Juegos Deportivos de La Rioja, entrega de premios y animación en la terraza solárium, además de nuevas acciones de test de material y reparto de caldo y chocolate caliente.

Además, se aplicará una tarifa reducida en el forfait, con precios de 22,5 euros para adultos y 15 euros para el público infantil, frente a las tarifas habituales de fin de semana.