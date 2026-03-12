Valvanera Alonso, Isabella Coto, Ángela Pérez, Ayah Moahamed e Israe Jarmoun ganan la Olimpiada Filosofía riojana - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Valvanera Alonso Antón, en la modalidad de Dilema Filosófico; Isabella Cotos Rodas, en Fotografía Filosófica; Ángela Pérez Cuesta, en Vídeo Filosófico; Ayah Mohamed Said, en Ensayo; e Israe Jarmoun, en Ensayo Internacional -novedad introducida este año-, son las ganadoras de la XI Olimpiada Filosófica de La Rioja.

La XI Olimpiada de Filosofía se ha articulado este año en cinco modalidades, bajo el lema central 'La locura de Don Quijote', conforme a la propuesta temática de la Red Española de Filosofía: Dilema Moral, Fotografía Filosófica, Vídeo Filosófico, Ensayo y Ensayo Internacional.

En los actos de entrega de premios, celebrados el jueves 5 de marzo en el Aula Magna del Edificio Quintiliano y el lunes 9 de marzo en el IES Sagasta, ha participado Marian Martínez Calvo, vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad.

En Dilema Moral, los participantes debían ofrecer una argumentación razonada ante una cuestión vinculada al tema propuesto: la conveniencia o no de apoyar a un amigo en una empresa quijotesca, difícil pero justa. La ganadora ha sido Valvanera Alonso Antón (IES Práxedes Mateo Sagasta).

El segundo premio ha recaído en Laura Martínez Marañón (IES La Laboral), y el tercero en Carla de Frutos Besga (IES Hnos. D'Elhuyar).

En Fotografía Filosófica, destinada a estudiantes de 4.º de ESO y Bachillerato, se invitaba a plasmar visualmente una idea filosófica relacionada con la representación del mundo y la supuesta locura. La obra debía ser original y sin intervención de inteligencia artificial, aunque se permitía la edición digital. La ganadora ha sido Isabella Cotos Rodas (IES La Laboral), seguida por Áfrika Bel Pérez (IES Práxedes Mateo Sagasta) y Lara Sánchez Rincón (IES La Laboral).

En la modalidad de Vídeo Filosófico, que busca promover la reflexión mediante una pieza audiovisual original, el primer premio ha sido para Ángela Pérez Cuesta (IES Comercio), autora de Las pantallas no son gigantes. El segundo puesto lo ha obtenido Lara Fernández Fernández (IES Cosme García), con La locura del Quijote, y el tercero Abril Ferrer Sedano (IES Práxedes Mateo Sagasta), con Qué es la locura.

En Ensayo, modalidad destinada a estudiantes de Bachillerato, los trabajos debían desarrollar un texto argumentativo en torno a un problema filosófico vinculado a Don Quijote y la locura en el mundo contemporáneo. La ganadora ha sido Ayah Mohamed Said (IES Comercio), seguida por Ariel Alves Sedano (IES La Laboral). El tercer puesto ha correspondido a Sofía Berdonces Pascual (IES Hnos. D'Elhuyar).

ENSAYO INTERNACIONAL

La edición de 2026 ha incorporado por primera vez la modalidad de Ensayo Internacional, cuyas bases replican las de la categoría clásica, pero con la particularidad de que los textos debían redactarse en un idioma distinto del castellano. En esta modalidad no se realizó defensa pública, y los premios se otorgaron tras la deliberación del jurado. La primera posición ha sido para Israe Jarmoun (IES La Laboral), seguida por Mara Mackerron Pastora (IES La Laboral). El tercer premio ha recaído en Norberto Alonso Benavides (IES M. B. Cossío).

Todos los finalistas han recibido obsequios patrocinados por el Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad de La Rioja y la Asociación SOFIRA. Asimismo, los ganadores de cada modalidad representarán a La Rioja en la XIII Olimpiada Filosófica de España, que tendrá lugar en Ciudad Real del 17 al 19 de abril, con los gastos de desplazamiento cubiertos. Además, la ganadora de la categoría de Ensayo, si cursa posteriormente estudios en la Universidad de La Rioja, recibirá una beca en forma de ordenador portátil valorado en hasta 800 euro.

La Olimpiada Filosófica de La Rioja tiene como finalidad fomentar el pensamiento crítico y el razonamiento argumentativo entre los estudiantes, impulsando su capacidad de análisis y su sensibilidad filosófica. A través de estas pruebas, los participantes desarrollan habilidades que les aproximan al ejercicio del pensamiento reflexivo y estimulan su curiosidad intelectual.

Este certamen está organizado por SOFIRA, la Sociedad de Profesores de Filosofía de La Rioja, integrada por docentes comprometidos con la enseñanza y la difusión de la Filosofía en la comunidad.