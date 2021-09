Vaquillas, Gorgorito, feria taurina, 'Parrilla Slow' y Jorge Javier Vázquez, protagonistas de la 2ª jornada de San Mateo

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada del programa festivo de San Mateo está cargada de actividades para todos los públicos y edades. La agenda está compuesta por una quincena de eventos diferentes, entre los que destacan Gorgorito y las marionetas de Maese Villarejo para los más pequeños; el inicio de las jornadas de vaquillas y de la feria taurina en la plaza de toros de La Ribera; la primera jornada del festival musical 'Parrilla Slow', para la juventud; o la representación teatral 'Desmontando a Séneca', con el televisivo presentador Jorge Javier Vázquez, en el Teatro Bretón.

El programa festivo, que se desarrolla hasta el día 24 de septiembre, cuenta en su conjunto con un centenar de actividades que tendrán lugar bajo las medidas de seguridad marcadas por las autoridades sanitarias y sin eventos masivos como el lanzamiento del cohete, los fuegos artificiales, el desfile de carrozas o el pisado de la uva.

El programa de fiestas de San Mateo 2021 se inicia mañana, domingo día 19 de septiembre, con las tradicionales dianas que tendrán lugar en la calle Doce Ligero y en la calle La Ribera para, a continuación, iniciar la primera de las jornadas de suelta de vaquillas en la plaza de toros de La Ribera, a las nueve y media de la mañana.

A las 12,00 horas, en la calle Grecia del Barrio Valdegastea, los más pequeños tienen la oportunidad de disfrutar con la segunda jornada de marionetas de Maese Villarejo y las historias del célebre y querido Gorgorito, mientras que a las 13:00 horas la Banda de Música de Logroño cobrará protagonismo con su concierto en la Plaza del Ayuntamiento. A esa misma hora, pero en el barrio de La Estrella, también habrá una animación musical con 'Gaita y tambor'. También a las 13,00 horas, en otra zona de la ciudad, en la Plaza de las Chiribitas, la compañía El Perro azul Teatro ha programado la representación de 'Globe Story'.

El Teatro Bretón de Logroño será testigo, a las 17,00 horas, de la primera de las dos funciones que tiene mañana por la tarde (la segunda será a las 20,00 horas) Jorge Javier Vázquez de la obra 'Desmontando a Séneca'. Una comedia donde se combina la personalidad del intérprete, uno de los comunicadores más queridos de España, con las enseñanzas morales de Séneca, a ritmo de proyecciones, música, filosofía y mucho humor.

Para los amantes de los toros, mañana se inicia la feria taurina de San Mateo en la plaza de toros de La Ribera. A las 18,00 horas, toros de la ganadería Capea y Lorenzo para los rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza, Sergio Domínguez y Guillermo Hermoso de Mendoza.

En el apartado deportivo, mañana domingo, a las 19,00 horas está previsto el partido de presentación del Club Deportivo Promete Campus Promete contra el Baloncesto Zaragoza, en el Palacio de los Deportes. Y también a las 19,00 horas dos eventos musicales en distintas zonas de la ciudad. En la Plaza de Los Lirios, actuación del DJ J Berén, mientras que la Orquesta Pasarela hará lo propio en el Paseo de El Espolón.

A las 20,30 horas, la Federación de Casas Regionales ha organizado en el Parque González Gallarza una actuación de 'Las Varietés Riojanas', mientras que a las 21,00 horas dará comienzo a la primera jornada del festival 'Parrilla Slow' con la actuación de los grupos 'Scarlett Rose', Fabio Laseca y 'All I have to say', en la Plaza del Parlamento.

El programa festivo del domingo concluirá con la segunda sesión musical de la Orquesta Pasarela en el Paseo de El Espolón.