LOGROÑO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de 29 años de Logroño trasladado al San Pedro tras ser arrollada su moto por un turismo en la calle Olivares de la capital riojana, según ha informado el SOS Rioja.

Ha sido a las 14,55 horas cuando varios particulares han dado aviso del suceso. Desde el Centro Coordinador se han movilizado a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado a Policía Local. Trasladan al herido al servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de la capital.