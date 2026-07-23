Vecinos de la calle Lardero lamentan que la reforma vaya a inaugurarse "sin corregir ninguna de las deficiencias" - EUROPA PRESS

LOGROÑO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de la Asamblea de Vecinos de la calle Lardero de Logroño ha lamentado este jueves, a través de un comunicado, que la reforma de esta vía vaya a inaugurarse en breve "sin corregir ninguna de las deficiencias" que habían observado en el proyecto.

Como indican estos vecinos en su nota, "el arreglo de la calle Lardero se ha realizado gracias a la movilización vecinal, 500 firmas entregadas en el Ayuntamiento dan fe de ello".

Reseñan además que "el proyecto de la reurbanización de redactó con numerosas deficiencias que la Asamblea de Vecinos señaló directamente al alcalde que estaba presente".

Y afirman que a Conrado Escobar "le parecieron oportunas las peticiones vecinales y de ello encargó tomar nota al edil de Movilidad, Ángel Andrés, también presente".

"Ninguna de esas deficiencias observadas han sido corregidas. Señor alcalde, o usted nos tomó el pelo, o no le hacen caso. Nos dijo por activa y por pasiva que quería un proyecto consensuado con los vecinos. Pues bien, esto no es consenso, es un trágala", subrayan.

Suman que "confiábamos en su cacareada lucha contra el cambio climático, en su espíritu ecologista, en el anuncio de plantación masiva de árboles en la ciudad... y en la calle Lardero ha eliminado 15 árboles con razones peregrinas surgidas a posteriori, esgrimiendo la existencia de instalaciones que descubrirían durante las obras y de su búsqueda y resultado nunca hubo noticias".

Por eso, consideran que "el resultado es un proyecto que nació viejo, como sin ganas, pero con una ejecución que no lo mejoró, sino que, por si fuera poco, lo empeoró, criticaron ustedes hasta el infinito el material de la calle Fundición; públicamente dijeron que eran unos adoquines excesivamente absorbentes, y los que han instalado en nuestra calle tienen aún mayor poder de absorción y son de calidad inferior".

"Han desaparecido los pasos de peatones elevados. Han cambiado el tipo de asfalto que tenían proyectado por otro que absorbe mucho más el calor ambiental haciendo que aumente la temperatura de una calle sin sombra. Han desaparecido los adoquines de las aceras en el cruce de Vitoria con Lardero, colocando de nuevo asfalto negro, dando con ello más calor a la calle. Han modificado, sin explicación alguna, las jardineras de obra proyectadas", reseñan.

Y apuntan que "el trazado y diseño de la calle Lardero la convierte en el atajo/paso perfecto de Gran Vía a Pérez Galdós; se les ha pedido que declaren por seguridad peatonal zona pacificada con límite de velocidad a 20 km/h las calles Vitoria, Lardero y Fundición, pero ni a eso han contestado".

Preguntan incluso al regidor municipal, "¿ha visto usted las jardineras que teóricamente sustituyen a los parterres eliminados? Esperamos que entren en razón y las reemplacen por otras en las que puedan desarrollarse plantas de mayor porte. En la ciudad hay modelos de ellas, sólo es cuestión de darse un paseo y verlas".

"Podríamos seguir con muchos más detalles pero los expuestos son lo suficientemente graves como para pensar que el alcalde no es conocedor de este desaguisado", afirman y concluyen apuntando a Escobar que "si realmente cree usted en su discurso ecologista, haga que esta vez le hagan caso y facilite una zona verde que mitigue en parte el erial de cemento y asfalto en que han convertido nuestra calle".

Desde la Comisión vecinal se apostilla además que "hemos pedido explicaciones de todo lo anterior a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Logroño".