Un vehículo se sale de la vía en Logroño y su ocupante es trasladado al San Pedro tras ser excarcelado por los bomberos

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo se ha salido de la vía en Logroño, en la mañana de hoy, y su ocupante ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro después de ser excarcelado por los bomberos, tal y como ha informado SOS Rioja.

A las 5:15 de hoy, varios particulares han avisado al Centro de Emergencias de una salida de vía en la carretera LO-20 punto kilométrico 9, sentido Burgos, de Logroño.

Desde el SOS Rioja se ha dado aviso a Policía Local y Bomberos de Logroño y se han movilizado los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

El vehículo, al salirse de la vía, había quedado boca abajo y el ocupante ha tenido que ser excarcelado por bomberos para, finalmente, ser trasladado al Hospital San Pedro.