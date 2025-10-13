Una velada abierta al público abre el viernes 25 de octubre un Trabalengua dedicado a las mujeres

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una velada abierta al público, en la Sala Negra, abrirá el viernes 25 de octubre la novena edición de Trabalengua que, hasta el domingo 26, incluído, estará dedicada a las mujeres.

"Vamos a tener en La Rioja a escritoras, periodistas, investigadoras, ilustradoras, divulgadoras, filólogas, un cómico, asesora de imagen", ha adelantado hoy en rueda de prensa el director general de Cultura, Roberto Iturriaga.

Junto a la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, y la directora del proyecto, Isabel Espuelas, ha presentado un evento pensado para "acercar y difundir la lengua" con un espíritu divulgador.

"Este congreso va sobre el español", ha resaltado Martínez explicando que "lo hace de una manera diferente" porque es "un congreso menos académico". "Es más divulgativo, más divertido, sin perder un ápice de rigor", ha indicado.

En esta edición se da "una especial voz y un especial protagonismo a las mujeres". De hecho, se ha presentado en el día de las Escritoras, que se conmemora el primer lunes de octubre. La jornada del sábado se celebrará en Riojaforum y la del domingo en San Millán.

Es "rigurosamente divulgativo", ha continuado Espuelas. "La mujer", ha señalado, "ha estado y va a estar en el mundo de las letras y la palabra siempre. Y en el mundo de la lengua y la literatura".

De este modo, en esta novena edición de Trabalengua se quiere "mostrarlo desde todos los puntos de vista", dado que es "uno de los objetivos de Trabalengua" el "mostrar la lengua desde cualquier punto de vista" y "que la lengua no sólo se refiere a la literatura".

PROGRAMA EN TRES DIAS

El programa comienza el viernes, 24 de octubre, con un espectáculo de poesía, rap y canciones a capela en la Sala Negra abierto al público hasta rellenar aforo.

La jornada del sábado es "maratoniana" y "estará protagonizada por las múltiples caras del lenguaje". Etimología, creatividad, comunicación, el lenguaje de la moda y la moda en el lenguaje. La lectura en voz alta y la discriminación lingüística, entre otros.

Se cerrará con un debate "distendido, divertido y enriquecedor" para dar paso a la jornada de domingo, "que este año tiene el título de las mujeres de nuestras palabras" en el que cuatro mujeres se sentarán en el sofá a conversar sobre cómo la lengua refleja, moldea.

"El quinto ponente será nuestro público; nuestro público siempre hace de quinto ponente y nuestro público lo que hace es deleitarnos con sus comentarios, con sus preguntas e incluso con sus interrupciones, porque en El Sofá del Español es obligatorio interrumpir", ha relatado.

Acabará con un resumen de Trabalengua del maestro de ceremonias José Castro "seguramente con muchísimas risas y muchísimo humor". Las entradas se pueden comprar en la página web de Trabalengua y en Entradium.