Las ventas de la industria ascienden en La Rioja un 2,6% en agosto

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de la industria ascienden en La Rioja un 2,6 por ciento en agosto respecto al mismo periodo del año anterior, 5,2 puntos de diferencia con la media nacional, que fue del -2,6 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Extremadura (+6,5 por ciento), Madrid (+6,2 por ciento) y Baleares (+5,3 por ciento) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en agosto, mientras que en el lado contrario se sitúan Andalucía, País Vasco y Galicia con las caídas más grandes de un 7,8 por ciento, 7,6 por ciento y un 6,6 por ciento, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 1,7 por ciento en La Rioja, 1,5 puntos de diferencia con la media nacional (0,2 por ciento).