Las ventas de turismos de ocasión en La Rioja caen un 6,9% en julio

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LOGROÑO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mercado riojano de turismos y todoterrenos de ocasión registró 1.220 operaciones durante el pasado mes de julio, lo que supone un descenso del 6,9 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, según datos de las patronales del sector GANVAM (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

En el acumulado del año, las ventas de vehículos de ocasión alcanzan ya las 7.784 unidades en La Rioja, lo que representa un ligero incremento del 0,3 por ciento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y mantiene al mercado en niveles similares a los registrados en 2025.

En toda España, las ventas de modelos electrificados continúan al alza en el mercado de segunda mano. En concreto, las ventas de turismos eléctricos puros de ocasión crecieron un 31,5 por ciento en julio, con un total de 3.347 unidades.

Por su parte, las de híbridos enchufables usados subieron un 44,7 por ciento durante el pasado mes, hasta alcanzar las 5.987 unidades. De esta forma, el 4,8 por ciento de las ventas de turismos de segunda mano se correspondió con un modelo con enchufe.

En este contexto, las ventas de modelos usados con motores de combustión tradicional continúan a la baja. Los vehículos de segunda mano diésel, si bien concentraron el 48 por ciento de las operaciones, registraron una caída del 5 por ciento en julio, mientras que los de gasolina retrocedieron un 5,3 por ciento, registrando un total de 67.349 unidades

En conjunto, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión se mantuvieron estables (-0,6 por ciento) durante el pasado mes de julio, registrando un total de 195.180 unidades.

La caída de las ventas de usados de entre 5 y 8 años, que retrocedieron un 8,3 por ciento; unida al descenso de las ventas de los modelos de más de 15 años, que cayeron un 2 por ciento en julio, contuvo el mercado.

En el acumulado, el mercado de turismos y todoterrenos de ocasión ya supera 1,2 millones de unidades vendidas. En concreto, registra un total de 1.292.954 unidades hasta julio, lo que supone un 2 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. Esto supone que por cada turismo nuevo se venden 1,7 usados.

Así, en lo que va de año, el mercado de turismos de segunda mano ha apoyado su crecimiento, en gran medida, en la renovación de flotas de las empresas alquiladoras.

En este sentido, los datos del sector muestran que las operaciones con turismos usados procedentes de rent a car subieron un 14 por ciento hasta julio. De ahí, que las ventas de seminuevos (modelos de menos de un año) acumulen un aumento del 13,7 por ciento en lo que llevamos de ejercicio.