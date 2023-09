Este viernes tendrá lugar la primera edición de la Copa San Mateo de Boxeo Olímpico

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Logroño acogerá la primera edición de la Copa San Mateo de Boxeo Olímpico. Será este viernes, 15 de septiembre, a partir de las 20,00 horas, en el polideportivo Las Gaunas.

El evento deportivo reunirá a doce púgiles que se enfrentarán en cinco combates de boxeo olímpico al que se sumará, como cierre, un combate profesional a seis asaltos que enfrentará al boxeador riojano Ricardo Fernández 'Mateo', contra el venezolano Sandro Hernández.

'Mateo' tiene el cinturón de campeón de Europa de la IBO (Organización Internacional de Boxeo) en peso superligero. El

presidente de la Federación Riojana de Boxeo, Sergio Torroba, ha manifestado que "Mateo merece subir al ring de nuevo ante su público, después de haber peleado en competiciones en Francia y Reino Unido".

Entre los deportistas ganadores, dentro de la modalidad de boxeo olímpico, se elegirá al mejor boxeador del torneo, a quien se le galardonará con un trofeo, más un premio en metálico proporcionado por la Federación Riojana de Boxeo, promotora y organizadora del evento, junto a la empresa Euskobox, que cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño.

Los púgiles amateurs serán los siguientes: Camilo Loaiza vs Germán Fernández, Abde El Alaoui vs Pablo Tovar, David Sáenz vs Kefele Oca, Belal Azzi vs Luka Bobokhidze, Ionut Costin vs Ayoub.

La Federación Riojana de Boxeo ha manifestado su satisfacción por la celebración de esta I Copa San Mateo y espera que sea la primera de muchas más que vengan en los próximos años.

Las personas interesadas en acudir al evento pueden comprar su entrada al precio de 20 euros silla y 15 en grada, en: Gym Full Fitness (Paula Montal, 29), Gimnasio Fighter Academy (4o puente c/ Blanco Lac, 10) y Cafetería Toten (c/ Duques de Nájera, 21), y también en taquilla.