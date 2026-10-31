Viguera impulsa 'Ninguna tumba sin flores' para rescatar del olvido a los personajes y vecinos que forjaron su historia

Cuadro en el cementerio de Viguera - HISTORIA DE VIGUERA

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la festividad de Todos los Santos de este domingo 1 de noviembre, la plataforma de investigación y divulgación patrimonial Historia de Viguera ha puesto en marcha la iniciativa ciudadana 'Ninguna tumba sin flores', un llamamiento a la solidaridad, el respeto y la memoria colectiva para que ningún rincón del camposanto municipal quede desatendido en una fecha tan señalada.

El paso de las décadas y la emigración rural han provocado que numerosas sepulturas y antiguos panteones del cementerio de Viguera "hayan quedado huérfanos de visitas al encontrarse sus descendientes lejos de La Rioja o haberse extinguido sus ramas familiares". Para revertir esa imagen de soledad, la iniciativa propone un gesto tan sencillo como simbólico: que cada vecino o visitante que acuda este domingo a honrar a sus seres queridos lleve consigo una flor de más y la deposite sobre una de esas tumbas silenciosas.

"Para cada uno de nosotros nunca hubo mejor ni más grande persona que un padre, una madre, un abuelo, un hermano o un tío; ellos son el pilar de nuestra vida. Pero justo al lado de los nuestros descansan hombres y mujeres que levantaron este pueblo y a los que hoy ya nadie llora. Debajo de cada losa hay una vida que no merece la indiferencia", ha explicado Valentín Sáenz de Santiago, impulsor de Historia de Viguera.

Más allá del gesto floral de este domingo, la campaña nace acompañada de un trabajo de investigación histórica para cambiar la mirada con la que se recorre el cementerio. A través de sus canales de divulgación que ya reúnen a una comunidad de más de 4.500 seguidores dentro y fuera de nuestras fronteras, Historia de Viguera irá desvelando quiénes fueron los grandes personajes que reposan en los panteones centenarios, qué historias increíbles esconden las lápidas que hoy pasan desapercibidas y qué papel jugaron aquellos vecinos en el devenir de la localidad.

Este ejercicio de memoria integral abarcará también los capítulos más sobrecogedores del siglo XX en la comarca, rindiendo un tributo de absoluto respeto a las víctimas y a los fusilados del túnel de Viguera, así como al dolor silencioso que arrastraron sus familias.

"Pasear por el cementerio en Todos los Santos siempre despierta un nudo en el estómago por el peso de la ausencia, pero también es un acto de unión. Queremos que Viguera mire su cementerio con otros ojos: que sepamos quién descansa detrás de cada piedra y que demostremos que un pueblo con dignidad no olvida a ninguno de los suyos", ha concluido Sáenz de Santiago.