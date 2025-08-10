Villamediana de Iregua acogerá a finales de mes el 'KBOOMBAZO FEST 2025'

LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La batucada riojana K-Boom Percusión, en colaboración con el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua, presentan la primera edición de 'KBOOMBAZO FEST 2025', el festival nacional de batucadas de la zona norte de España. Este evento tendrá lugar los días 30 y 31 de agosto en el aparcamiento del polideportivo municipal de Villamediana de Iregua.

Tras cinco años consolidado como una concentración de batucadas dentro del marco de las fiestas de San Mateo de Logroño, el festival da un giro de 180 grados para ofrecer una propuesta mucho más completa y demandada por las propias formaciones.

KBOOMBAZO FEST, nace con la ambición de convertirse en un referente a nivel nacional, atrayendo a diversas batucadas de todo el país. El festival promete dos jornadas repletas de ritmo y diversión, con un programa de actividades diseñado para todos los públicos y niveles. Los participantes y asistentes podrán disfrutar de:

Workshops impartidos por reconocidos profesionales del sector percusivo como Josep Owen o Uxua Echeverría a la percusión o Lamine Colo con la danza Africana, los cuales ofrecerán la oportunidad de aprender y perfeccionar técnicas.

Un espectacular desfile de batucadas que llenará de color y sonido las calles de Villamediana de Iregua.

Actividades infantiles para que los más pequeños se puedan sumar a la fiesta en la mañana del domingo 31 de agosto.

Una animada sesión DJ para cerrar la noche del sábado con la mejor música del momento.

Y como gran novedad y por primera vez en la zona, un concurso de batucadas que contará con un jurado profesional, prometiendo emoción y alto nivel musical.

Las batucadas interesadas en participar en esta histórica primera cita del KBOOMBAZO FEST 2025 ya pueden inscribirse a través del siguiente enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyemW0-eH6w42usz1NG5PoKVWHhSvzK1QTtlc9GNqfLeQApQ/viewform?usp=dialog

o enviando un correo al siguiente email kboombazofestival@gmail.com

KBOOMBAZO FEST 2025 se presenta como una cita ineludible para los amantes de la percusión y la cultura de batucada, prometiendo un fin de semana inolvidable de música, formación y convivencia en La Rioja.